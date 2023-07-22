Benzine zam geliyor

Benzine pazartesi gecesi bir zam daha geliyor. Vergi ve kur artışları akaryakıtta tarihi zamları da beraberinde getirdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Akaryakıtta seçim sonrası başlayan zam yağmuru devam ediyor. Dolar kuru ve uluslararası ürün fiyatındaki artışın etkisiyle benzine bir zam daha geliyor.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 24 Temmuz Pazartesi gününü Salı’ya bağlayan gece benzine 2 TL zam gelecek.

Motorinde ise pazartesi gecesi zam beklenmiyor.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 36,05 TL’ye, Ankara’da 36,53 TL’ye, İzmir’de 36,64 TL’ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 33,87 TL, Ankara’da 34,35 TL, İzmir’de 34,53 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

SEÇİM SONRASI ZAM YAĞMURU

Seçim öncesinde vergi indirimleri yapan ve döviz kurlarını rezervleri tüketerek frenleyen hükümet, seçim sonrasında ise vergilerde rekor zamlara imza attı ve dolar kurunu serbest bıraktı.

Seçimin ilk turu olan 14 Mayıs'ta İstanbul'da 18,58 TL olan motorinin litre fiyatı, kur ve vergi artışlarıyla birlikte 33,87 TL'ye yükseldi.

Motorinde seçim sonrası iki aydaki zam oranı yüzde 82'ye ulaştı.

İlginizi Çekebilir Kanuni faiz ve temerrüt faiz oranları belirlendi

İlginizi Çekebilir Faiz mevduatta düşüyor, kredide artıyor