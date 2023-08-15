Benzine zam geliyor

Akaryakıtta zam yağmuru devam ediyor. Bu gece benzine bir zam daha gelecek. Seçim sonrası benzinde zam oranı yüzde 90'ı aştı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Benzin ve motorin fiyatlarında seçim sonrası başlayan zam yağmuru devam ediyor.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş zam gelecek.

Motorinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.

Zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 37,71 TL’ye, Ankara’da 38,23 TL’ye, İzmir’de 38,34 TL’ye yükselecek.

SEÇİM SONRASI ZAM YAĞMURU

Seçim öncesinde vergi indirimleri yapan ve döviz kurlarını rezervleri tüketerek frenleyen hükümet, seçim sonrasında ise vergilerde rekor zamlara imza attı ve dolar kurunu kademeli olarak yukarı çekti.

Seçimin ilk turu olan 14 Mayıs'ta İstanbul'da 18,58 TL olan motorinin litre fiyatı, kur ve vergi artışlarıyla birlikte 38,34 TL'ye yükseldi.

Motorinde seçim sonrası üç aydaki zam oranı yüzde 106,4'e ulaştı.

Seçimin ilk turu olan 14 Mayıs'ta İstanbul'da 19,81 TL olan benzinin litre fiyatı, kur ve vergi artışlarıyla birlikte 37,71 TL'ye yükseldi.

Benzinde de seçim sonrası iki aydaki zam oranı yüzde 90,4'e ulaştı.

İlginizi Çekebilir Marmara Üniversitesi'nden yemekhane ücretine yüzde 200 zam

İlginizi Çekebilir Hükümetin memur için ilk zam teklifi belli oldu