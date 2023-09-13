Benzine zam geliyor
Benzin fiyatlarına da bu gece büyük zam geliyor. Dün gece motorine zam gelmişti. Vergi ve kur artışlarının ardından petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıtta zam yağmuruna neden oldu.
Vergi ve kur artışlarının ardından petrol ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artışın etkisiyle akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam geliyor.
Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 64 kuruş zam gelecek.
Motorine dün gece 2 lira 3 kuruş zam gelmişti.
YENİ FİYATLAR NE OLACAK?
Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 38,51 TL’ye, Ankara’da 39,08 TL’ye, İzmir’de 39,19 TL’ye yükselecek.
Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 39,99 TL, Ankara’da 40,53 TL, İzmir’de 40,71 TL seviyesinde bulunuyor.
Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
SEÇİM SONRASI ZAM YAĞMURU
14 Mayıs'taki seçim öncesinde litre fiyatı İstanbul'da benzinde 19,81 TL, motorinde 18,58 TL idi.
Seçim sonrasında geçen yaklaşık üç buçuk ayda zam oranı motorinde yüzde 105'i aştı. Benzindeki zam oranı ise yüzde 95 oldu.
Seçim öncesinde döviz kurlarını rezerv satarak tutan ve vergi indirimleri yapan hükümet, seçimin hemen ardından kuru yükseltmiş ve tarihi vergi zamları yapmıştı.
Aralık 2021'de 10 TL'yi aşarak ilk kez çift haneyi gören akaryakıt fiyatları, sadece 21 ayda dörde katlanarak 40 TL'yi aştı.