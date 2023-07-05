Bloomberg: İzmir Alsancak Limanı’nın satışı için Körfez ülkeleriyle müzakere ediliyor

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg, İzmir Alsancak Limanı'nın Körfez ülkelerine satışı için müzakere yapıldığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Son yıllarda derin bir ekonomik kriz içine sürüklenen Türkiye ile ilgili dikkat çekici bir haber Bloomberg’den geldi… ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg’e konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Bloomberg’e konuşan Uraloğlu, İzmir Alsancak Limanı’nın satışı için Körfez Arap ülkeleriyle müzakere içinde olunduğunu duyurdu.

SATIŞ RAKAMI SÖYLENMEDİ

Bloomberg, “Türkiye, Ege sahilindeki İzmir’deki Alsancak Limanı’nın işletme haklarını satmak için Körfez Arap ülkeleriyle müzakere ediyor. Bu da ülkenin yeni ekonomik takımının yabancı yatırımcı bulmak için ilk büyük hamlesi olabilir” yorumunu yaptı.

Uraloğlu, “Bakan yardımcılığı seviyesinde arkadaşlarımız görüşme yaptı” derken, potansiyel alıcı ya da telaffuz edilen satış rakamı ile ilgili bir açıklama ise yapmadı. Türkiye Varlık Fonu’na ait olan liman TCDD tarafından işletiliyordu.

ERDOĞAN’IN ARAP ÜLKELERİNE GİDECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Bloomberg, salı günü yayınladığı haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yıl Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar’a giderek yatırım için görüşmeler yapacağını öne sürmüştü.

Daha önce özelleştirilmesi gündeme gelen liman için Hutchinson Port Holdings ve Global Yatırım Holding ihaleye katılmış fakat mahkeme 1.28 milyar dolarlık satışı durdurmuştu. Daha sonra taraflar anlaşmadan çekilme kararı almıştı.

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