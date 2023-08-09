Borsa İstanbul’da pozitif seyir

Dün satıcılı seyreden Borsa İstanbul, bugün günün ilk saatlerinde pozitif seyretti. BIST 100 endeksi yüzde 0,15 değer kazanarak 7 bin 423 puana yükseldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 yükselişle 7 bin 423,11 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,91 puan artışla ve yüzde 0,15 değer kazanarak 7 bin 423,11 puana çıktı.

Endeks sonrasında öğleden önceki işlem saatlerinde 7 bin 422 seviyesinde yatay seyretti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,15 ve holding endeksi yüzde 0,60 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,83 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 1,16 ile ulaştırma oldu.

DÜN GERİLEMİŞTİ

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 düşüşle 7bin 412,90 puandan tamamlarken, gördüğü en yüksek seviyeyi 7 bin 504,38 puana taşıdı.

Analistler, bugün, yurt içi ve yurt dışında veri takviminin sakin olduğunu kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7 bin 350 ve 7 bin 250 seviyelerinin destek, 7 bin 500 ve 7 bin 750 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi. (AA)

İlginizi Çekebilir Temmuzda aylık en yüksek reel getiri borsada oldu