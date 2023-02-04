Bu yaz iki kişilik en ucuz tatil 25-30 bin TL’den başlayacak

İki kişinin 3-4 yıldızlı bir otelde yapacağı bir haftalık yaz tatilinin maliyeti bir yılda 10-15 bin TL'den 18-25 bin TL'ye çıktı. Güney Ege'de yapılacak bir haftalık tatil ise bu yaz 30 bin TL'den başlayacak. Tatil fiyatlarının geldiği bu seviyenin ortalama kalış gün sayılarını düşürmesi bekleniyor.

Gamze BAL

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Son 2 yıl içinde bir haftalık tatilin maliyeti en az 3 kat zamlandı.

İki kişinin 3-4 yıldızlı bir otelde yapacağı bir haftalık yaz tatilinin maliyeti 2021’de 6-7 bin TL iken, geçen yıl bu tutar 10-15 bin TL’ye çıkmıştı.

Sozcu.com.tr’ye konuşan Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, bu yaz ise bu iki kişinin bir haftalık tatil maliyetinin en az 18-25 bin TL arasında değişeceğini söyledi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu ise, Güney Ege’de bu yaz iki kişinin yapacağı bir haftalık tatilin en az 30 bin TL’den başlayacağını ifade etti.

İÇ TURİZME YÜZDE 100-300 ARALIĞINDA ZAM

Aynı zamanda Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı da olan Bülbüloğlu, 2023 itibarıyla iç pazarda tatil fiyatlarının yüzde 100 zamlandığını anlatırken; Sili ise, kendi bölgesinde bu oranların yüzde 300’e kadar çıkabildiğini anlattı.

“Satış fiyatlarımız şu an artmış durumda. 2023 sezonundaki fiyatlar 2022 sezonuna göre yüzde 100 zamlı olacak” diyen Bülbüloğlu, “Geçen sene ağustos ayında 300 TL olan konaklama bedeli bu ağustosta 600 TL olacak. Bölgeye göre değişmekle birlikte, geçen sene bir haftalık en ucuz tatil 15 bin TL iken bu sene 30 bin liradan başlayacak” diye konuştu.

‘KÂRLILIK DÜŞÜK, DOLULUK YÜKSEK OLACAK’

Son bir yılda enerji, personel, yiyecek ve içecek gibi tüm maliyetlerinin yüzde 300 civarında arttığını belirten Bülbüloğlu, “Girdi maliyetlerimizdeki artışlar çok ciddi seviyelere ulaştı. Bu yıl doluluk anlamında yurt dışından gelecek turistlerle güzel bir yıl geçireceğiz ama kârlılığa geldiğimiz zaman başarılı bir 2023 geçireceğimizi düşünmüyorum” dedi.

SEÇİMLERE AZ KALA TURİZMCİNİN GÜVENLİK ENDİŞESİ

İç pazar için kritik olan konunun ise yaklaşan seçimler olduğunu dile getiren Bülbüloğlu, “Yerli turist tarafında mayıs sonrası için erken rezervasyon taleplerimiz geçen seneye göre iyi gidiyor, artmış durumda. Ancak bu senenin kritik noktası seçimler. Güvenlik anlamında sıkıntı yaşanmazsa turizm bu yıl güzel geçecek. Çünkü turizm güvenli ortamı sever. Ülkenin gülen yüzüdür, barış tarafıdır” ifadelerine yer verdi.

ALTİD Başkanı Burhan Sili de, erken rezervasyonlara bakarak bu yıl 2022’den daha iyi bir sezon geçireceklerini öngördüklerini, dünyada ve Türkiye’de bu iyimserliği bozacak herhangi bir ani gelişme yaşanmadığı sürece olumlu tablonun süreceğini ifade etti.

TATİL GÜNÜ ORTALAMASI DÜŞECEK

Sili ayrıca, tatil fiyatlarının geldiği seviyenin ortalama kalış gün sayılarını etkileyeceğini belirtti.

Sili, “Bu yıl seçim süreci ve ekonomik koşullarla doğru orantılı olarak tatile çıkış sıklığı ve kalış gün sayısında azalma olabilir. İki kere tatile çıkan bir kere çıkar, 10 gün tatil yapan 6 güne düşürür” dedi.

İç pazar ortalama kalış gün sayısının 4-4.8 civarında iken bu sayının geçen yıl 3.8-4.2'ye düştüğünü kaydeden Sili, yabancıların kalış gün sayısının ise, pazara göre değişmekle birlikte, uzun uçuşlardan dolayı minimum 6-8 gün olduğunu anlattı.

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