Bu yıl için uygulanacak hayvancılık destekleri artırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılıkta uygulanacak birçok destek kalemini yüzde 100-150 artırdı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, “Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği” 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hayvancılıkta sürdürülebilirliği ve verimliliği sağlamaya yönelik birçok destek kaleminde yüzde 100-150 artış yapıldı.

Bu kapsamda, 2022’de 12 bin lira olan sürü yöneticisi (çoban) desteği, 2023’te yüzde 150 artışla 30 bin liraya çıkartıldı. Koç ve teke alım desteği, küçükbaş hayvan ıslahının sağlanması, verimliliğin ve sürü kalitesinin artırılması amacıyla 2023’te hayvan başına 2 bin lira olarak uygulanacak.

Buzağı desteği, 2022’de kriterleri sağlaması durumunda 900 TL/başa kadar verilirken, 2023 yılı için yüzde 133 artışla 2 bin 100 TL/başa çıkartıldı. Bu destek 2023’te doğan her buzağı için verilecek.

Düve alım desteğinin ise hastalıktan ari işletmeler için yüzde 50 hibe oranında uygulanmasına başlanacak.

Anaç koyun keçi desteği, 2022’de 50 TL/baş iken 2023 için yüzde 100 artışla 100 TL/başa yükseltildi. (AA)

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