CHP’li Akın: Doğalgazda konut tarifesine derhal indirim yapılmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, son altı ayda Avrupa Bölgesi'nde doğalgaz fiyatlarının yüzde 84,25 oranında gerilemesinin ardından konutlarda derhal indirim yapılması gerektiğine işaret etti.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, iktidarın konut tarifesi başta olmak üzere doğalgazda anlamlı indirim yapması gerektiğini belirtti.

Akın, AKP iktidarının Türkiye'de fahiş oranda artan enerji fiyatlarıyla ilgili “Avrupa'da fiyatların rekor kırdığı” söyleminin Avrupa Bölgesi’nde fiyatları belirleyen Hollanda TTF borsasında son 6 ayda yaşanan düşüşle birlikte geçerliliğini yitirdiğine dikkat çekti.

‘KONUTLAR 2,5 SANAYİ 3,5 KAT ZAMLANDI'

Yazılı açıklamasında, AK Parti iktidarının 2022 yılında konut ve sanayi tarifesinde doğalgaza yaptığı zamlarla vatandaşın temel ihtiyacı olan ısınmayı lüks haline getirdiğini söyleyen Akın, şu ifadeleri kullandı;

“2022 yılında yapılan fahiş zamlar nedeniyle konutlarda doğalgaz fiyatları yüzde 164, sanayide ise yüzde 273 oranında artış göstermiştir. Başka bir deyişle vatandaşımızın faturası 2,5 kattan fazla, sanayicimiz ise enerji gideri 3,5 kattan fazla artmıştır.

‘KRİZ ALGISI YARATMAK İSTENDİ’

AK Parti iktidarı söz konusu fahiş zamları, Avrupa'da fiyatların en az 5-6 kat arttığı söylemiyle savunmuş ve Türkiye'deki zamların Avrupa'ya kıyasla çok az olduğu algısını yaratmaya çalışmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim 2022'de “Avrupa başta olmak üzere enerji fiyatları 5 katına kadar arttı. Biz vatandaşımızı korumak için her türlü fedakârlığı yapıyoruz” ifadesiyle Avrupa'da olağanüstü bir kriz yaşandığı algısı yaratmak istemişti.

Ancak Avrupa'da doğalgaz 5 kat arttı yalanı kış bitmeden resmi verilerle bir kez daha ortaya çıktı.

‘AVRUPA’DA DÜŞTÜ, TÜRKİYE'DE ARTTI'

Avrupa bölgesindeki doğalgaz fiyatlarını belirleyen Hollanda TTF borsasına göre Ağustos 2022'dan bugüne kadar doğalgaz fiyatlarında yüzde 84,25 oranında düşüş yaşandığı gözlemlenmektedir.

Megavatsaat başına 343 Euro olan TTF borsa fiyatı 54 Euroya kadar gerilemiştir. Öte yandan Haziran 2022'den bugüne kadar Türkiye'de ise doğalgaz tarife fiyatları hem konutlarda hem de sanayide artmaya devam etmiştir.

Söz konusu dönemde konut tarifesi yüzde 56, sanayi tarifesi ise yüzde 66 oranında yükselmiştir. Buna göre Avrupa'da doğalgaz fiyatları gerilerken, Türkiye'de ise artmaya devam etmiştir.

‘KONUTLARDA KIŞ BİTMEDEN İNDİRİM YAPILMALI'

AK Parti iktidarı dağıtım şirketinin sistem kullanım bedeli üzerinde yaptığı indirimle yalnızca İstanbul'da göstermelik bir indirim yapıldığı algısı yaratmaya çalışırken, şimdi de benzer bir algı oyununu sanayide yapmak istemektedir.

Sanayide kullanılan doğalgazda yüzde 17 oranında indirim yapılacağı duyurulmuştur. Oysaki yalnızca 2022 yılında sanayideki artış yüzde 273'ün üzerindedir. Dolayısıyla 3,5 kattan fazla artış söz konusuyken yüzde 17 oranındaki indirim tek başına anlamlı olmayacaktır.

İktidar indirim yapmak istiyorsa derhal konut tarifesi başta olmak üzere doğalgazda anlamlı indirim yapmalıdır.”

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