Çifte koltuğun yeni adresi Emlak Konut GYO

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ iştiraki Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (Emlak Konut GYO), kamudaki çifte koltukların yeni adresi oldu.

Deniz AYHAN

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101 BİN TL MAAŞ

Kurumun yönetim kurulunda bir bakan yardımcısı, iki TOKİ Başkan Yardımcısı, bir bakanlık özel kalem müdürü, iki genel müdür, bir de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski danışmanı bulunuyor. Üyelere 20 bin TL maaş ve yılda 4 maaş ikramiye ödeniyor.

Emlak GYO Yönetim Kurulu'ndaki isimlerden İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da bakan yardımcısı olarak 75 bin TL, Emlak Konut'tan ise ayda 26 bin 666 TL maaş ve ikramiye alıyor. Çataklı'nın maaşı toplamda 101 bin 666 TL. Yönetim kurulu üyeleri arasında, TOKİ Başkan Yardımcıları Levent Sungur ve Hakan Akbulut, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Burak Demiralp, AKP döneminde İBB'de üst düzey yöneticilik yapan Ertan Keleş ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen yer alıyor.

Emlak Konut GYO'nun Yönetim Kurulu'ndaki isimler

Emlak Konut GYO'da 7 yönetim kurulu üyesi bulunuyor. Üyeler arasında İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, TOKİ Başkan Yardımcıları Levent Sungur ve Hakan Akbulut, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Burak Demiralp, AKP döneminde İBB'de üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan Ertan Keleş ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen yer alıyor.