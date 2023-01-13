Çin’de dış ticaret 2022’de 900 milyar dolar fazla verdi

Çin'in 2022'de ihracatı yüzde 7, ithalatı da yüzde 1,1 arttı. Yıl boyunca ikili ticaret hacminin en fazla arttığı ülke, savaş nedeniyle yaptırımlarla karşılaşan Rusya oldu.

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Çin’de 2022’de ihracat yüzde 7 ve ithalat yüzde 1,1 artarken, geçen ay ihracat ve ithalat yıllık bazda düşüş kaydetti.

Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, Aralık 2022’de ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,9 azalarak 306 milyar dolara, ithalat da yüzde 7,5 düşüşle 288 milyar dolara geriledi.

Covid-19 salgını ve küresel talepteki düşüşün etkisiyle ülkenin ihracatı geçen yılın son 3 ayında gerilerken, ithalat da son 2 ay düşüş kaydetti. Kasım 2022’de ihracat yüzde 8,7 ve ithalat yüzde 10,6 azaldı.

RUSYA’DAN İTHALAT YÜZDE 43,4 ARTTI

Çin’in dış ticaret hacmi geçen yıl 2021’e göre yüzde 4,4 artış kaydetti. Ülkede ihracat yüzde 7 artışla 3,6 triyon dolara, ithalat da yüzde 1,1 yükselişle 2,7 trilyon dolara çıktı. Böylece dış ticaret 2022’de 900 milyar dolar fazla verdi.

Çin’in yıl boyunca ikili ticaret hacminin en fazla arttığı ülke, savaş nedeniyle Batılı ülkelerin ekonomik yaptırımlarıyla karşılaşan Rusya oldu. Çin’in Rusya’dan ithalatı yüzde 43,4, Rusya’ya ihracatı da yüzde 12,8 arttı. Rusya ile dış ticaret hacmi yüzde 29,3 artışla 190,3 milyar dolara çıktı.

ABD VE AB’DEN İTHALAT GERİLEDİ

Çin’in Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri ile dış ticaret hacmi yüzde 11,2 artışla 975,3 milyar dolara, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile dış ticareti yüzde 2,4 yükselişle 847,3 milyar dolara ve ABD ile dış ticareti yüzde 0,6 artışla 759,4 milyar dolara ulaştı. Çin’in ABD ve AB ülkelerinden ithalatı ise 2022’de geriledi. (AA)

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