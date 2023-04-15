Deprem sonrası fiyatlar sabitlenecekti: Yüzde 20 zamlandı

Depremin vurduğu 11 ilde inşaat malzemesi fiyatlarının sabitleneceği duyurulmuştu ancak çimento fiyatlarının yüzde 20 zamlandıktan sonra sabitlendiği ortaya çıktı. Çimentoya bağlı olarak betonda da benzer artışlar yaşandığı belirtildi.

Gamze BAL

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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası artan fiyatlardan inşaat malzemeleri de nasibini aldı.

Sozcu.com.tr’ye konuşan İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İkinci Başkanı Nusret Suna, deprem sonrası özellikle beton ve çimento fiyatlarının arttığını söyledi.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu’nun sozcu.com.tr’ye verdiği bilgiye göre ise acil olan malzemelerde, çimentoda yüzde 20 oranında bir artış yaşandı.

Çimentonun tonunun 1750 TL’ye kadar çıktığını aktaran Tellioğlu, “Çimentoya bağlı olarak beton fiyatları da benzer oranlarda arttı. Sektörün yaşadığı ‘usta krizi’ nedeniyle işçilik maliyetleri de yüzde 50 artmış durumda” diye konuştu.

SABİT KALACAĞI DUYURULMUŞTU

Deprem sonrası Ticaret Bakanlığı’nın sektör temsilcileriyle yaptığı toplantıda temel inşaat malzemelerine zam yapılmaması noktasında uyarı gelmişti.

Şubat ayının sonlarında açıklama yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, “Girdi maliyetlerinde artış olmadığı sürece depremden etkilenen 11 ilde inşaat malzemeleri ürün fiyatları sabitleniyor” demişti.

YÜZDE 20 ARTTIKTAN SONRA SABİTLENDİ

Tellioğlu, bu uyarı nedeniyle diğer inşaat malzemelerinin fiyatlarında kayda değer artışlar yaşanmadığını anlatarak “Yüzde 20 oranında artan çimento fiyatları da bakanlığın sektörle yaptığı toplantı sonrası sabit kaldı, yeni artış olmadı. Emtia fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketler de bunu destekledi” ifadelerine yer verdi.

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