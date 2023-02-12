Diyanet’in bütçesi AFAD’ın 4.5 katı

Personel eksikliği resmi verilerle ortaya konulan AFAD’ın bütçesi, 2023 yılında yüzde 33.6 makaslanırken, Diyanet’in bütçesinde ise yüzde 56.6’lık artış yaşandı.

Deniz AYHAN

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Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından vatandaş can havliyle AFAD'ın desteklerine sığındı. Depremin birçok şehirde yıkıma neden olması ekiplerin ulaşımını zorlaştırırken, akıllara Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) ayrılan bütçe geldi. AFAD 2023 yılı bütçesi 8 milyar 75 milyon TL. Vatandaşlar bu bütçeyi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesiyle kıyasladı. Diyanet'in 2023 bütçesi 35 milyar 910 milyon TL, yani AFAD bütçesinin yaklaşık 4.5 katı.

5 BİN 982 PERSONEL

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın müftülüklerde, merkez teşkilatında, yurt dışı teşkilatı ve dini ihtisas merkezlerinde 137 bin 563 personeli bulunuyor.

AFAD'ın personel sayısıysa merkezde 688, taşrada 5 bin 294 olmak üzere toplam 5 bin 982 olarak açıklandı. Yani Diyanet'in personel sayısı AFAD'ın personel sayısının

23 katı.

2023 yılında AFAD'ın bütçesi bir önceki yıla göre, yani 2022'ye göre yüzde 33.6 oranında azaltıldı. Bu esnada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi de yüzde 56.6 oranında arttırıldı. AFAD 2023 bütçesinden binde 5'lik pay almış durumda. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın payı ise yaklaşık yüzde 1.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Vatandaş AFAD'a ayrılan bütçe ile Diyanet İşleri Başkanlığı'na ayrılan bütçeleri karşılaştırarak, “Sela okunması gidenleri geri getirmez ancak Diyanet için o kadar bütçe ayrılana kadar bilime ayrılsaydı giden de olmazdı… Bu bütçe depreme karşı güçlendirilmiş binalara harcanabilirdi” yorumlarında bulundu.

Diyanet'te daha çok araç var

Diyanet'in garajında 1'i VIP minibüs olmak üzere 53 araç bulunuyor. Başkanlık ayrıca bin 455 de kiralık araç kullanıyor. Diyanet'in toplam araç sayısı 1.508. AFAD'da ise 25 kiralık olmak üzere; minibüs, pick up arazi araçları, otobüs, tıbbi donanımlı ambulans gibi araçların da aralarında olduğu 1.233 aracı bulunuyor.