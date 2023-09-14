Doğalgaz piyasasını sarsan grev büyüyor

ABD'li enerji devi Chevron'un Avustralya'daki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesislerinde grev büyüyor. Grev, küresel gaz fiyatlarında artışa neden olmuştu.

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Chevron’un Avustralya’daki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesislerinde çalışan işçiler, grevlerini büyüterek, saatler süren iş bırakma eylemleri ya da topyekûn grev yapmayı planladıklarını açıkladılar.

Bu durum, küresel LNG arzının yüzde 5’inden fazlasını oluşturan tesislerde üretim kesintisi riskini artırıyor.

Gorgon ve Wheatstone tesislerindeki işçiler, Chevron ile görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından altı gündür kısa sürelerle işi bırakma eylemi yapıyorlardı.

Sendikalar, muhtemelen çalışmayı tamamen bırakıp bugün itibarıyla şirket üzerindeki baskıyı artıracaklarını söylemişlerdi. Bir sendika yetkilisi, her 12 saatte bir atılacak bir sonraki adımı değerlendireceklerini söyledi.

Goldman Sachs, müşterilerine yolladığı araştırma notunda, 24 saat sürecek grevlerin arz riski oluşturacağını ancak doğalgaz fiyatlarında uzun süreli bir artışa neden olacak şekilde uzun bir kesinti yaşanması ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti. (REUTERS)

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