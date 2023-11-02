Domates fiyatı bir yılda yüzde 101 arttı

Antalya Ticaret Borsası, ekim ayı hal endekslerini açıkladı. Endekse göre domates fiyatı bir yılda yüzde 101,12 artarken miktarı ise yüzde 16,88 azaldı.

İsmail AKIN

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Antalya Ticaret Borsası (ATB) ekim ayı Antalya hallerinde işlem gören domates, meyve ve sebze endeksini açıkladı.

Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerleri, 2023 ekim ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi.

Ekim ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 4,01 azalırken, sebzede yüzde 22,54 arttı, meyvede ise yüzde 15,57 azaldı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste yüzde 16,88, sebzede yüzde 11,31 ve meyvede ise 10,55 azaldı.

Ekim ayında endekslerdeki yıllık değişimler, miktarda domates, sebze ve meyve için ortalama bir azalış oldu. Yıllık fiyat endekslerindeki değişimler ise domates, sebze ve meyvede ortalama üstü arttı.

DOMATES FİYATI BİR YILDA YÜZDE 101,12 ARTTI

Ekim ayında domates fiyat endeksindeki yıllık değişim, yüzde 101,12 artış olarak tabloya yansırken, miktardaki yüzde 16,88’lik azalış fiyattaki artışı tetikledi.

Sebze fiyat endeksinde yıllık değişim yüzde 54,75 artarken, sebzenin yıllık miktar endeksinin yüzde 11,31 azalması bu ortalama üstü fiyat artışında önemli rol oynadı.

Meyve fiyat endeksi yıllık yüzde 78,98 artarken, meyvenin yıllık işlem miktarındaki yüzde 10,55’lik azalış bu artışa neden oldu.

DOMATES MİKTARINDA SON 5 YILIN REKOR AZALIŞI

Ekim ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, domates için son 5 yılın miktarda rekor azalış ve fiyatta ise ortalama üstü artış olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi, ekim ayında yüzde 4,01’lik azalış gösterirken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 36,17 arttı.

SEBZE MİKTARINDA YÜKSEK ARTIŞ

Bir önceki aya göre (aylık) sebze işlem miktar endeksi, ekim ayında yüzde 22,54 gibi sıra dışı artış göstermesine karşılık işlem fiyat endeksi aylık yüzde 7,13 arttı.

Son 5 yılın ekim ayları dikkate alındığında sebze miktar endeksi yüksek bir artış gösterirken, fiyat endeksi değişimi ortalama altında artış gösterdi.

MEYVE ARZINDA REKOR DÜŞÜŞ

Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, ekim ayında yüzde 15,57 azalırken, işlem fiyat endeksi ise yüzde 2,79 arttı.

Son 5 yılın ekim ayları dikkate alındığında aylık değişimler, meyve miktar endeksinde rekor azalış ve fiyat endeksinde ise ortalama altı artış gösterdi.

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