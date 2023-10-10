Dul ve yetim maaşı alanlar 5000 TL emekli ikramiyesi alacak mı, ne kadar alacak?

Emekli ikramiyesi kararının açıklanmasının ardından merak edilen konulardan biri de "dul ve yetim maaşı alanlar 5000 TL emekli ikramiyesi alacak mı" oldu. Henüz resmi olarak açıklanmamasına rağmen dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında 5000 TL'lik emekli ikramiyesinden faydalanması bekleniyor.

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Enflasyonun yükselmesinin ardından alım gücü günden güne düşen emeklilere refah payı olarak, bir kereye mahsus 5 bin lira emekli ikramiyesi verileceği açıklandı ancak 15 milyona yakın emekliden sadece bir bölümü ikramiye alabilecek. Kasım ayının ilk iki haftasında hesaplara yatması beklenen emekli ikramiyesi dul ve yetim maaşı alanların durumuna göre de kesintiye uğrayacak.

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.

Buna göre çocuklu ve dul olan vatandaşların ödemeleri 2500 TL, yetim ödemesinin 1250 TL'de kalacağı belirtiliyor.

SEYYANEN ZAM MEMUR EMEKLİSİNE VERİLMEDİ

Temmuzda TBMM’de kabul edilen yasayla tüm memur maaşlarına 8 bin 77 liralık seyyanen zam yapılarak en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilmişti.

Ancak tüm taleplere ve tepkilere rağmen memur emeklisine seyyanen zam verilmedi ve en düşük memur emeklisi maaşı 9 bin 876 TL seviyesinde bulunuyor.

SEÇİM SONRASI KEMER SIKILDI, EMEKLİ UNUTULDU

Seçim öncesinde faiz indirimleri ve ücret zamları yapan, kurdaki artışı frenleyen hükümet, seçim sonrasında ekonomi politikasında U-dönüşüne imza attı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Mehmet Şimşek’in oturtulması sonrasında Merkez Bankası (TCMB) politika faizi yüzde 8,5’ten yüzde 30’a yükseltilirken, kredi kartında gecikme faizleri de yüzde 29’dan yüzde 72’ye fırlamıştı.

Seçim öncesinde 19 lira civarında olan dolar kuru seçim sonrasında kademeli olarak 27 liraya çekilirken, başta ÖTV ve KDV ile MTV olmak üzere birçok kalemde vergi zamlarına imza atılmıştı.

Seçim sonrasında enflasyon da hızla yükselirken ve İTO’ya göre enflasyon eylülde yüzde 73’ü aşarken, hükümet emekliye açlık seviyesinin yarısı kadar maaşı uygun gördü.