Dünyada gıda fiyatları 12 aydır azalıyor, Türkiye’de artıyor

Dünya gıda fiyatları endeksi martta gerileyerek art arda on ikinci ayda da düşüşünü sürdürdü. Türkiye'de gıda enflasyonu yıllık 67,78 aylık 3,84 olarak gerçekleşti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünya gıda fiyatları mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,9 geriledi. Gıda fiyatları Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile geçen yıl kaydettiği en yüksek seviyenin yüzde 20,5 altına inmiş oldu. Türkiye'de ise gıda fiyatlarında artış bu ay da devam etti.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi şubat ayındaki revize 129,7 seviyesinden mart ayında 126,9’a düştü.

Endeks, mart ayında Temmuz 2021’den bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

TÜRKİYE'DE GIDA ENFLASYONU YÜZDE 67,78

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı tüketici enflasyonu verilerine göre Türkiye'de TÜFE martta bir önceki aya göre yüzde 2,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,51 artış gösterdi. Gıda enflasyonu ise martta yıllık 67,78, aylık 3,84 olarak gerçekleşti.

MART AYININ ZAM ŞAMPİYONLARI GIDADAN

TÜİK’e göre, martta bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürünler gıdadan oldu. Buna göre, yüzde 19,99 ile dana eti zam şampiyonu olurken yüzde 15,16 ile ‘şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri' ikinci sırada yer aldı. ‘Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler' ise yüzde 11,16'lık zamla üçüncü sırada.

İlginizi Çekebilir Merkez Bankası enflasyona endeksli tahvillerin iskonto oranını yükseltti

İlginizi Çekebilir Enflasyon rakamları açıklandı