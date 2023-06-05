Durmuş Yılmaz’dan Mehmet Şimşek’e 10 altın tavsiye

Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz Şimşek’e adil bir program çağrısında bulundu. Ekonominin başına geçen Şimşek’e Yılmaz’dan tavsiyeler: “Güvenilir program hazırla, bürokratları değiştir, verileri düzelt, Merkez Başkanını içerden ata, dar gelirliye dokunma.”

Erdoğan SÜZER

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Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, ekonominin yönetimine gelen Mehmet Şimşek'in başarılı olabilmesi için neler yapması gerektiğini SÖZCÜ'ye anlattı. Yılmaz, Şimşek'in öncelikle ayakları yere basan, gerçek verilere dayalı, külfeti adil paylaştıran bir program hazırlaması ve bu programa halkın onayını alması gerektiğini söyledi.

Programın performans sonuçlarını her 3 ayda bir halka açıklamasını öneren Yılmaz, “3 ayın sonunda nelerin başarıldığı, nelerin başarılamadığı gerekçeleriyle birlikte açıklanmalıdır. Ancak halkın programa inanması için eldeki verilerin sağlam, gerçekçi olması lazım. Yanlış veri üzerinden yazacağınız reçete yanlış olur. Enflasyon işsizlik, batık krediler başta olmak üzere kamunun ürettiği tüm verilerin yanlışları silinip gerçek veriler ilan edilmeli. Yoksa güven daha baştan kaybolur” dedi.

BÜROKRATLARI DEĞİŞTİR

Yılmaz, programın başarılı olmasının ekonomi kurumlarının itibarının geri kazanılmasından geçtiğini de belirtirken, Şimşek'e “Programın başarılı olması isteniyorsa Merkez Bankası, Hazine, BDDK, SPK ve TÜİK gibi inandırıcılığı zedelenmiş tüm kurumların yönetim kadrosu liyakatlı atamalarla hemen değiştirilmeli. Bu kurumların şeffaf ve doğru veri ürettiğine herkes inanır hale gelmeli” tavsiyesinde bulundu. Yılmaz, seçim vaatleri ve deprem nedeniyle oluşan ağır yükün adil paylaşımla karşılanmasını önerdi. Ağır yükün şeffaf açıklanmasını isteyen Yılmaz “Ortaya çıkan ağır maliyeti kimin ne kadar paylaşacağı önceden söylenmeli. Herkesi adil olduğuna inandırmalı. Toplum adil olduğunu bilirse size rıza gösterir, destek verir. En alt kesimin kemeri daha fazla sıkılmamalı. Aksine genişletilip kayıplar giderilmeli” önerilerinde bulundu.

MERKEZ'E İÇERİDEN BİRİNİ GETİR

Yılmaz, Merkez Bankasının başına ABD'den Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesinin zaman ve performans kaybına yol açabileceği uyarısında bulundu. Yılmaz, “CV çok güçlü olabilir, ancak Hafize Hanım kurala dayalı sistematik yerlerde çalıştı. Türkiye gibi kuralı olmayan, sürekli kural değiştirilen yerler farklıdır. Mehmet Bey bence bankanın içerisinden operasyon bilgisi çok güçlü, deneyimli, hemen işe koyulacak, doğru kadroları kuracak birini başkan yapmalı” dedi.

Kirayla, soğanla, patatesle olmaz…

Yılmaz, programın başarısı için hukukun üstünlüğünün sağlanması, piyasaya müdahalenin sonlandırılmasının şart olduğunu söyledi. Yılmaz, “Soğanın, patatesin, peynirin fiyatını kontrol altına alarak, kira artışına sınırlama koyarak enflasyon düşmez. Bunlar sonuç. Piyasayı elbette gözeteceksin, takip edeceksin, ancak dışarıda Londra'da piyasalara güven vermeye çalışırken içeride soğanla, patatesle, kirayla uğraşırsan kimse reçeteye inanmaz” dedi.

İşte 10 tavsiye:

1 – Halkın güveneceği bir program hazırla.

2 – Her 3 ayda bir performans sonuçlarını kamuoyuna açıkla.

3 – Ekonominin gerçek fotoğrafını çek, halka açıkla, destek iste.

4 – Halkın ödeyeceği faturayı en baştan ilan et.

5 – Faturayı adil dağıt, dar gelirliye dokunma.

6 – TÜİK gibi itibarını kaybetmiş kurumların bürokratlarını değiştir.

7 – Gerçeği yansıtmayan, halkın güvenmediği tüm verileri düzelt.

8 – Merkez'in Başkanını kurum içinden bul.

9 – Kira, soğan, patates fiyatlarına müdahaleyi bırak, enflasyona odaklan.

10 – Yukarı ve aşağı yönlü iletişimi sürekli güçlü tut.