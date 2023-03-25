DYS evrak takibi nasıl yapılır? Emekliliğim onaylandı mı?

Emeklilik şartlarını yerine getirerek başvurusunu yapan vatandaşlar emekliliğim onaylandı mı?’ ‘DYS evrak takibi nasıl yapılır?’ gibi sorularına yanıt arıyor. Emeklilik başvurusu yapanlar başvuru takibini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sitesi ya da e-Devlet Kapısı üzerinden takip edebiliyor.

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Bütün sigortalı çalışanlar, gösterdikleri çabalar, verdikleri emekler sonrasında emeklilik hayali kurar. Tüm şartları sağladıkları zaman ve başvurularını yaptıklarında başvurunun ne zaman onaylanacağını merakla beklerler. Binlerce kişinin aklında ‘emekliliğim onaylandı mı?' ‘DYS evrak takibi nasıl yapılır?' gibi sorular var! İşte bu soruların ayrıntılı cevapları ve sorgulama için yapmanız gerekenler…

DYS EVRAK TAKİBİ NASIL YAPILIR? EMEKLİLİĞİM ONAYLANDI MI?

Emekli olabilmek için öncelikle çalışırken yapılması gereken şartlar var. Prim ödemesi, yaş sınırı gibi… Tüm bu şartlar yerine getirildikten sonra başvuruda bulunulabilir. Bu başvuru sonrası birkaç ay içinde cevap gelir ve emekli olabilirsiniz. Ancak bu birkaç ay içinde neler olup bittiğini başvurunun ne durumda olduğunu sorgulamanız için iki farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlardan biri Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) kendi sitesi. Diğeri de emeklilik ile ilgili birçok işlemi halledebileceğiniz e-Devlet Kapısı'dır.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÜZERİNDEN ARAMA

Öncelikle bu adrese tıklayın ve “SGK Evrak Kaydı ve Takibi” başlığı altında başvuru dosyanızın ne durumda olduğunu öğrenebilirsiniz.

Bu sorgulama için gerekli bilgiler TC kimlik numaranız ve kayıt yılı bilginizdir.

Bu bilgileri eksiksiz girdikten sonra evrak ara butonuna basarak sorgulamayı tamamlayabilirsiniz.

E-DEVLET KAPISINDAN ARAMA

Buradaki linke tıkladıktan sonra sistem sizden kimlik doğrulaması isteyecektir.

Kimliğimi şimdi doğrula butonuna basarak doğrulama yapın.

Bunun için TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi gerekmektedir. Eğer e-Devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden temin edebilirsiniz.

Doğrulama yaptıktan sonra sizi Sosyal Güvenlik Kurumu, DYS Evrak Takip sayfasına yönlendirecek ve sorgulama için başka SGK'ya ait başka bir siteye gitmeniz gerektiğini söyleyecek. Uygulamaya git seçeneğine tıklayarak geçiş yapabilirsiniz.

Yine Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ait olan bu siteden evrak yılı bilginizi girerek sorgulama yapabilirsiniz.