ECB toplantısında faiz kararı ne olacak?

Avrupa Merkez Bankası, yarınki toplantısında enflasyonla mücadele amacıyla faiz artırımına gidebilir. Analistlere göre, enflasyon endişeleri, büyüme görünümündeki bozulmaya rağmen kararda ağır basacak.

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Avrupa Merkez Bankası, yarınki toplantıda enflasyonla mücadele amacıyla faiz artırımına gidebilir.

Avrupa’da enflasyon ve resesyon ikilemi devam ederken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz artırımlarına devam ediyor. ECB’nin, yarın yapılacak toplantıda politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor.

ENFLASYON ENDİŞESİ AĞIR BASABİLİR

Analistler, enflasyonun hala yüksek seviyelerde bulunmasının, büyüme ve resesyon endişelerine ağır basabileceğini belirtiyor.

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, ECB’nin enflasyonla mücadelede kararlılığını sürdüreceğini söyledi.

Houte, “ECB’nin, enflasyondaki düşüşün devam etmesi için faiz artırımlarına devam etmesi gerekecek. Bununla birlikte, büyüme görünümünün de kötüleştiğini görüyoruz. Bu nedenle, ECB’nin faiz artırımı adımları temkinli olacak” dedi.

DÖNGÜNÜN EN ZOR NOKTASI

Rabobank Kıdemli Makrostratejisti Bas Van Geffen de ECB yönetim konseyinin faiz artırım döngüsünün muhtemelen en zor noktasına geldiğini kaydetti.

Enflasyon verilerindeki düşüş eğiliminin beklendiği kadar ikna edici olmadığını belirten Geffen, aynı zamanda büyüme görünümünün de önemli ölçüde kötüleştiğini ifade etti.

ECB, Temmuz ayında 25 baz puan artışla refinansman faizini yüzde 4,25’e, mevduat faizini yüzde 3,75’e ve marjinal fonlama faizini de yüzde 4,50’ye çıkarmıştı.

ECB’nin mevduat faizi, bu artışla Ekim 2000’den beri en yüksek seviyesini görmüştü. (AA)