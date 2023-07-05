Eczacılardan ilaç kurunun gerçek kur seviyesine yükseltilmesi talebi

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, ilaç fiyatlandırmasında dikkate alınan ve 10,77 lira olan Euro kurunun reel kur seviyesine yükseltilmesini talep ediyor.

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Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, ilaç fiyatlandırmasında dikkate alınan Euro kurunun piyasadaki gerçek kur seviyesine yükseltilmesini talep etti.

Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, ilaç fiyatlandırmasında uygulanan Euro kuru ile reel kur arasındaki farkın giderek arttığını, 20 yıldır yaşanmayan ilaç sorununun özellikle son 3 senedir yoğun şekilde görülmesinin asıl nedeninin bu durum olduğunu belirtti.

İLAÇ KURU REEL KURA YETİŞEMİYOR

Nurten Saydan, “Günümüzde ilaç Euro kuru 10,77 lira, reel Euro kuru ise bugün itibarıyla 28,39 lira düzeyinde. Geçen 14 yıllık sürede bu fark yaklaşık reel ilaç kurunun neredeyse 3 katına ulaştı. Önden koşan reel kurun hızına ilaç kuru artık ayak uyduramıyor. İlaç üretimi ve ithalatı için asla telafi edilemeyecek bu fark, yaşanan ve son zamanlarda vatandaşın ismini ‘ilaç kıtlığı’ koyduğu büyük sorunun en büyük sebebidir.” ifadelerini kullandı.

YURT DIŞINDAN İLAÇ GELMESİ HAYAL OLDU

Bu sorunun çözümü için yeni bir yol bulunması gerektiğini vurgulayan Saydan, şunları kaydetti:

“Ülkemizde üretilen ilaçlar bile yeterli seviyede iç pazara sürülmüyor. Aynı sorun ithal ilaçlarda da yaşanıyor. Euro kuru nedeniyle yurt dışından ilaç gelmesi ve özellikle yeni molekül ilaçların gelmesi artık hayal gibi görünüyor.

İlaçların bulunamıyor olması insan ve toplum sağlığı için ciddi bir sorun halini almış durumda. Dünyanın en büyük hastanelerini kurup en iyi doktorları yetiştirseniz, en iyi tetkikleri yapsanız, en doğru teşhisleri koysanız bile tedavi için kullanacağınız ilaç yoksa bütün bu artı değerler sıfırlanır, hiçbir işe yaramaz.” (AA)

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