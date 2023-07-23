Eczacılardan zam sonrası ilk açıklama: İlaç sorunu devam edecek

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, ilaç fiyatlandırılmasında kullanılan Euro kurunda yapılan artışın yeterli olmadığını belirterek, "İlaca ulaşmayı kolaylaştıracak gerçek iyileştirmelerin de bir an önce yapılmasını bekliyoruz" dedi.

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Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan ilaç zammı sonrası açıklama yaptı. Saydan, “İlaca ulaşmayı kolaylaştıracak gerçek iyileştirmelerin de bir an önce yapılmasını bekliyoruz” dedi.

Saydan yaptığı yazılı açıklamada, Resmî Gazetede yayımlanan, “Beşerî Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” ile ilaç fiyatlandırılmasında kullanılacak 1 Euro değeri için belirlenen 14,0387 liranın, güncel kurun çok altında olması nedeniyle piyasada bulunamayan ilaç sorununun devam edeceğini düşündüğünü belirtti.

Nurten Saydan, güncel Euro kurunun yaklaşık 30 lira olması nedeniyle ithal edilen ilaçların güncel kura göre ithalatında sıkıntıların yaşanmaya devam edeceğini ifade ederek, “Bu güncellemenin, ilacın hastaya ulaşmasına imkân sağlayacak seviyede olmadığını, yarayı iyileştirmeyeceğini, sadece pansuman olabileceğini belirtmek istiyoruz. İlaca ulaşmayı kolaylaştıracak gerçek iyileştirmelerin de bir an önce yapılmasını bekliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

GERÇEK KURUN ÇOK ALTINDA

İlaç sektöründe Euro kurunun, gerçek kurdan farklı şekilde belirlenmesi nedeniyle son 3 yılda ilaç sektöründe yaşanan sorunların gözle görülür hale geldiğini aktaran Saydan, şunları kaydetti:

“Uygulamanın ilk başladığı dönemde, ilaç için belirlenen Euro kuru, reel Euro kuru ile aynı seyirde ilerliyordu. Ancak bugün itibarıyla ilaç Euro kuru 14,03 lira olarak belirlenirken, reel Euro kuru 30 lira seviyelerine çıkmıştır.

Gerçekçi yaklaşımlarla, ilaç Euro kurunun, güncel ve ekonomik gerçeklere mutlaka uygun hale getirilerek sorunun acilen çözülmesi ve vatandaşın ihtiyacı olan ilaçların eczanelerimize gelmesi sağlanmalı.” (AA)

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