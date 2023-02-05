Eczanelerde kalp damar ilaçları bulunamıyor

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Hüsnü Yıldırım "İlaç yokluğunun had safhaya ulaştığını, soğuk algınlığı ilaçlarının yoğun şekilde yokluğuyla karşı karşıya kalındığını dile getirerek, “Hipertansiyon, kemoterapi, soğuk algınlığı, hormon ve kalp damar ilaçları bulunamıyor." dedi.

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■ Cem YILDIRIM

İlaç krizi tüm ülke genelinde yayılırken, soğuk algınlığından kalp damar ilaçlarına insan sağlığı için risk yaratacak tüm alanlarda ilaç yokluğu had safhaya çıktı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Hüsnü Yıldırım, Sözcü'ye ilaç yokluklarının geldiği noktayı ve yakın zamanda kapanan hastanelerin durumunu anlattı.

İLAÇ FABRİKASI KAPATILDI

Yıldırım ilaç yokluğunun had safhaya ulaştığını, soğuk algınlığı ilaçlarının yoğun şekilde yokluğuyla karşı karşıya kalındığını dile getirerek, “Hipertansiyon, kemoterapi, soğuk algınlığı, hormon ve kalp damar ilaçları bulunamıyor. Bunlar insan sağlığı için önemli ilaçlardır” dedi. Hastaların ilaç teminini sağlayan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilaç fabrikasının kapatıldığına dikkat çeken Yıldırım, “Ülkedeki ilaç tekellerinin serbestçe dolaşması sağlandı. Kur fiyatlarını, ilaç fiyatlarını istedikleri gibi belirler hale geldiler” dedi.

Kara delik olarak ortaya çıktı

Geçmişte işçilerin alın teriyle kurulmuş hastanelerin özel şirketlerin rant alanına dönüştürüldüğünü belirten Hüsnü Yıldırım, şehir hastanelerinin öne çıktığını kaydetti. “Bugün şehir hastaneleri, kara delik olarak ortaya çıkmıştır” diye konuşan Yıldırım, buraların yeniden ele alınması, oranın düzenlenmesi, şehrin göbeğindeki geçmişte hastane olarak bulunan yerlerin yeniden açılması gerektiğini aktardı.