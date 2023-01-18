Edirne’de tava ciğerine tavan fiyat belirlendi

Edirne'de tava ciğerine 120 lira tavan fiyat uygulaması getirilirken, esnaflar artan maliyetlerin işletmeleri çökerttiğini söyledi.

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Edirne’de gastronomi turizmin başlamasını sağlayan meşhur tava ciğerinin son aylarda artan fiyatı, ciğerciler ve onların kayıtlı olduğu odalar arasında tartışma konusu oldu.

Ciğerci esnafı artan elektrik, gaz, yağ, un gibi giderleri neden gösterip bağlı bulundukları Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nden yaklaşık 4 ay önce, porsiyonu 75 liraya sattıkları ciğeri, 90 liraya satmak için zam talebinde bulundu.

TAVAN FİYAT 120 LİRA

Kentte iki kurum da talebi geri çevirip tarifelere zam yapmadı. Bunun üzerine bazı ciğerciler, fiyat tarifelerinde olmamasına rağmen ciğerin porsiyonunu tarifede yazan 75 lira yerine 90 liradan satmaya başladı.

Yaklaşık 3 aydır zam isteyen ciğercilere, geçen hafta Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nden zam kararı çıktı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, bağlı bulunduğu ciğercilere 120 lira tavan fiyatı uygulamasıyla tarife belirlerken, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği de 75 liradan satılan ciğerin porsiyonunu aynı tarifeden 120 liraya yükseltti.

‘HERKES İSTEDİĞİ FİYATTAN SATABİLİR’

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, kentin meşhur ciğerine 120 lira tavan fiyatı belirlediklerini belirterek, “Tavan fiyatı verdik. Ama bazı ciğerciler, küçük dükkânı olanlar 90 TL’ye, 80 TL’ye satar. Buna hiçbir itirazımız olmaz, kızmayız da. Herkes istediği fiyattan satabilir, serbest piyasa ekonomisi. Bu yüzden ciğere ve köfteye en yüksek fiyatı, tavan fiyat olarak belirledik ve ilgili meslek komitemizden, yönetimimizden, meclisimizden geçti” dedi.

‘FAZLA BİR FİYAT DEĞİL’

Irmak konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Ciğer için fazla bir fiyat değil. Bundan 30 yıl önce ciğer, et olarak tezgahta satılamayacak, sakatat tabir edilen bir üründü. Etin kilosu 10 TL iken ciğerin kilosu 5 TL idi. Ama şimdi etin kilosu 200 TL, ciğerin kilosu 250 TL oldu.

Ciğercilerin maliyetlerini ilgili meslek komitesi düşündü. Sadece buna endekslememek lazım. Sunum, dükkana yapılan yatırım; bunların hepsi bir konsept. O konsepte bu parayı veriyoruz. Onun için tavan fiyatı belirledik”

ESNAF: 120 TL YAPMAYA UTANIYORUM

Edirneli ciğerci esnafı Erdal Akgün, Edirne Ticaret ve Sanayi Odasının 1 porsiyon ciğer için 120 TL fiyat verdiğini belirterek şöyle konuştu;

“Biz 1 ay önce 95 TL yapmıştık. Şu anda 95 TL’den devam ediyoruz. 120 TL yapmaya da gönlümüz razı değil. Bir anlamda da 120 TL yapmaya utanıyorum. Direnebildiğimiz kadar direneceğiz. Elektrik parası, bu işletmeleri çökertmiş durumda.

Doğalgaz ve elektrik, esnafın canını yakıyor. Ayakta durmak mümkün değil. Girdiler pahalandı. 1 tane işçinin maliyeti, yemesi, içmesi 16-17 bin TL. Biz, çalışanımızdan hiçbir şeyi esirgemiyoruz, kendimizden ayırmıyoruz. Böyle de olunca maliyetler artıyor. Bu iş iyiye gitmiyor”

‘MALİYETİMİZ YÜKSELDİ’

Ciğerci esnafı Uğurcan İmrak ise kendilerinin henüz zamlı tarifeye geçmediklerini belirterek, “Bizim maliyetimiz yükseldiği için zam talebinde bulunuyoruz. O yüzden fiyatlar buraya çıktı. Tarife çıktıkça bizim aldığımız ürünlere de zam geliyor” dedi.

(DHA)

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