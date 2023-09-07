Ek MTV iptal edildi mi, iptal olursa ödeyenler ne olacak?

Ek MTV ilk taksit ödeme süresinin geride kalmasının ardından henüz ödeme gerçekleştirmeyen vatandaşlar iptal edilip, edilmediğini ve iptal olursa ödedikleri parayı geri alıp, alamayacağını araştırıyor. MTV’ye itiraz için süre 7 Eylül’de doluyor. Bu tarihe kadar dava açmayanlar Anayasa Mahkemesi’nden iptal kararı gelse de ödedikleri vergiyi geri alamayacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Her yıl iki taksit halinde ödenen MTV, bu yıl iki kez, toplamda dört taksit halinde ödenecek. Bir defaya mahsus olmak üzere alınacak olan ek MTV ödemesi için son gün geride kaldı. MTV ödenmezse araç sahipleri aylık yüzde 1.4 oranında gecikme faizi ile karşılaşabilecek.

EK MTV İPTAL EDİLDİ Mİ?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), “Ek MTV’yle ilgili olarak Anayasa Mahkemesine açılan davada henüz herhangi bir karar verilmemiştir” açıklamasında bulundu.

Ek MTV düzenlemesine yönelik itiraz ve dava açma süresi 7 Eylül Perşembe günü sona eriyor.

EK MTV İPTAL OLURSA ÖDEMELER GERİ VERİLECEK Mİ?

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı vermesi halinde ek MTV ödemelerinin ancak 7 Eylül’e kadar dava açılması halinde iade alınabilecek, dava açmayanlara iade yapılmayacak.

DAVA AÇANA İADE HAKKI

Anayasa Mahkemesi’nin 7 Eylül’e kadar iptal yönünde karar verip yürütmeyi durdurması halinde ek MTV tümden yürürlükten kalkacak ve ödeme yapanlar paralarını geri alabilecekler. Ancak sadece dava açanlar yönünden iade hakkı doğacak. Olası bir iptal kararının ardından iktidarın yeni bir kanun çıkarıp herkese iade imkanı vermesi halinde ise iade herkesi kapsayacak.

SON TARİH 7 EYLÜL

25 milyonu aşkın araç sahibine ek yük bindiren düzenlemeyi değerlendiren Ankara Barosu avukatlarından Ali Erdem Gündoğan, vergi davalarındaki kritik ayrıntı konusunda vatandaşları uyardı. Vergi iade davalarının diğer alanlardan farklı olduğuna dikkat çeken Gündoğan, ek MTV’ye dava açma süresinin 1 ayla sınırlı olduğunu, 15 Temmuz’da yürürlüğe giren ve 15 Ağustos’ta sona ermesi gereken sürenin adli tatil nedeniyle 7 Eylül’e kadar otomatik uzadığını bildirdi.

Ek MTV’nin ileride Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi halinde para iadesinin sadece 7 Eylül’e kadar dava açanlara yapılacağını, ödemede bulunup dava açmamış olanlara ise iade yapılmayacağına dikkat çeken Gündoğan, “Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümediği için ek MTV iptal edilse dahi iade için vatandaşlara hak doğurmuyor. Vergi iadesi de yasa gereği sadece dava açanlara yapılıyor ” dedi.

Gündoğan, Anayasa Mahkemesi’nin 2003 yılında benzer bir ek MTV yasasını Anayasa’ya aykırı bulup iptal ettiğini, bugün aynı gerekçelerle yeni yasanın da iptal edilme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.