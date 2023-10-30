EKK toplantısında dış finansman kaynakları görüşüldü

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada "Uluslararası kuruluşlardan sağlanan kredi niteliğindeki dış finansman kaynakları hakkında değerlendirmeler yapılmıştır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bugün 10.00’da başlayan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından EKK’den açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Açıklamada “Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarını etkin kullanarak enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.

Bu yıl beşincisi düzenlenen toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, “Katma değeri yüksek ihracat potansiyelimizi artırıcı ve cari işlemler dengesinde sürdürebilir iyileşmeyi sağlayıcı yatırımlara yönelik olarak TCMB’nin YTAK genel çerçevesi kurul tarafından değerlendirilmiş olup uygulama detayları ilgili kurumlar tarafından netleştirildikten sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır” denildi.

YTAK programının, TCMB’nin hedefleriyle uyumlu bir çerçevede tasarlanması da kararlaştırıldı.

DIŞ FİNANSMAN KAYNAKLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıda ayrıca uluslararası kuruluşlardan sağlanan kredi niteliğindeki dış finansman kaynakları hakkında değerlendirmeler de yapıldı. EKK’da “Bu kaynakların taahhüt edilmesinden sonraki süreçte daha etkin kullanımına yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alınmıştır” denildi.

EKK’da para ve maliye politikalarını etkin kullanarak enflasyonla mücadelenin kararlıkla sürdürüleceğine vurgu yapıldı.

Yüksek katma değerli üretim yapısının sağlanmasını ve ihracata dayalı nitelikli ve sürdürülebilir büyüme ile vatandaşın sosyal refahının artırılmasının hedeflendiği de belirtildi. (REUTERS)

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