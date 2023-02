Elazığ’da yokluğun ve çaresizliğin fotoğrafı

Bir dönem Türkiye’nin et ihtiyacının yüzde 70’ini karşılayan Elazığ’da millet, ucuz et için Tarım Kredi Kooperatifi marketinin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Evren DEMİRDAŞ

AKP hükümetinin uyguladığı ekonomi politikaları sonucu yaşanan ekonomik kriz her geçen gün etkisini artırıyor. Et ve Süt Kurumu (ESK) önündeki kuyruklara şimdi tarım kredi kooperatifi marketi kuyrukları eklendi. Elazığ'da bazı ürünlerde indirimli fiyat uygulayan Tarım Kredi Kooperatifi'nden ucuz et almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

KIYMA 89, KUŞBAŞI 99 LİRA

Kasaplarda kilosu 180-190 lirayı bulan dana kıyma Tarım Kredi Kooperatifi Market'inde indirime girdi. Dana kıymanın 89, dana kuşbaşının da 99 liradan satışa sunulacağını duyan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde marketin yolunu tuttu. Piyasadan daha ucuza et ürünü almak isteyen vatandaşlar Kültür Mahallesi'nde bulunan Tarım Kredi Kooperatifi Marketi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, manzaranın üzücü olduğunu belirterek şunları söyledi:

ÜLKEDE SAVAŞ YOK, KUYRUK VAR

“Son yirmi yıla kadar Türkiye'nin et ihtiyacının yüzde 70'ini karşılayan ve tüm Ortadoğu'ya ihracat yapan Doğu Anadolu'nun en önemli üretim merkezi Elazığımızda bu manzara içler acısı. Bu fotoğraf AKP'nin her alanda politikalarının iflas ettiğinin göstergesidir. AKP zihniyeti, yurttaşlarımızın ucuz ve güvenilir temel gıda ürünlerine ulaşmasının önündeki en büyük engeldir. Ülkede savaş yok, afet yok, ambargo yok ancak ucuzluk marketlerinde de uzun kuyruklar var. Bu kuyruklar yokluk kuyruklarıdır. AKP'li siyasetçilere sorsan ülke büyüyor, refah artıyor. Büyüyen bir şey varsa o da AKP'li bir avuç mutlu azınlığın refahıdır, milyonlarca yurttaşımız ise açlık ve yoklukla hayata tutunmaya çalışmaktadır. Bu kışın zor geçeceğini daha önce ifade etmiştik, bu fotoğraf da bunun göstergesidir.”