Emekli bayram ikramiyesi ve maaşlar yarın ödenmeye başlayacak

EYT ile emekli olmaya hak kazananlar dahil milyonlarca emekliye bayram ikramiyesi ödenecek. Emekli bayram ikramiyesi SSK emeklilerine 14 Nisan tarihinden itibaren, Bağ-Kur emeklilerine 17 Nisan tarihinden itibaren ödenecek. Emekli sandığı emeklileri ise ikramiyelerini 19 Nisan tarihinden itibaren alacak.

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Emekli bayram ikramiyesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda olmak üzere yılda iki kez yılda iki kez verilirken bu yıl seçimin etkisiyle 900 lira zamlanarak 2000 liraya çıkarıldı. Emekli ikramiyelerinin bir önceki bayram ikramiyesi ödemeleri gibi bayramdan bir hafta önce hesaplara yatırılması yatırılacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli ikramiyelerinin önceki bayram ikramiyesi ödemeleri gibi bayramdan bir hafta önce hesaplara yatırılmaya başlanacak. İşte emekli ikramiyelerinin yatırılacağı tarihler…

SSK EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ

2023 yılı nisan ayı için SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

* Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan tarihinde ödenecek.

* Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan tarihinde ödenecek.

* Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan tarihinde ödenecek.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN BAYRAM İKRAMİYESİ

BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

* Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17 Nisan tarihinde ödenecek.

* Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18 Nisan tarihinde ödenecek.

EMEKLİ SANDIĞI BAYRAM İKRAMİYESİ

* Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 19 Nisan tarihinde ödenecek.