Emekli maaş zammı belli oldu

Seyyanen zamdan mahrum bırakılan 16 milyona yakın emekliye de ek zam göründü. Plan ve Bütçe Komisyonunda emeklilerin zammının yüzde 25’e yükseltilmesi için önerge verileceği öğrenildi.

Erdoğan SÜZER

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Memurlardan sonra 16 milyon emekliye de refah payı zammı göründü. Memur, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin yüzde 17.55 ve yüzde 19.77 olan normal enflasyon zamlarının verilecek ek refah payıyla yüzde 25'e çıkarılması yönünde görüş oluştu.

YÜZDE 25 ZAM YAPILACAK

Ek zam için halen torba yasa teklifinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda önerge verileceği ifade edildi.

EYT’LİLER DE DAHİL OLACAK

Üzerinde konuşulan önergenin işleme alınması halinde EYT'liler dahil 16 milyona yakın emeklinin tamamına yüzde 25 oranında zam yapılacak

Memurlara yüzde 17.55 oranındaki normal zammın yanı sıra 8 bin 77 lira da seyyanen refah payı ödenmiş, emeklilere bu tutar yansıtılmamıştı. İktidar, TÜİK'in açıkladığı tüketici enflasyonu doğrultusunda memur emeklilerinin zammını yüzde 17.55, diğer işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin zam oranını da yüzde 19.77 olarak açıklamıştı.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Ancak tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, emeklilere de refah payı verilmesi için çalışma yapılacağını söylemişti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu başkan ve parti grup temsilcileri emekli zammına ilişkin önerge için ön görüşme yaptı. Partilerin zam önergesi üzerinde anlaştığı ve gecenin ilerleyen saatlerinde önergenin verileceği ifade ediliyor.

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