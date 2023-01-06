Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Emekli maaşı ne kadar alırım?

Emekli maaşına yapılan zam sonrasında emekli olmayı planlayan vatandaşlar ne kadar alacağını hesaplamak istiyor. SGK kapsamında sigorta sistemi 4A, 4B ve 4C üçe ayrılıyor, e Devlet üzerinden SGK uygulaması ile emekli maaşı hesaplama işlemi yapılabiliyor.

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Uzun süren çalışma hayatının ardından emeklilik hayali kuran ve emekli olmayı bekleyen kişiler sıklıkla emekli maaşı hesaplama sorgulaması yapıyor. SGK tarafından uygulamaya konan ‘Emekli maaşı hesaplama robotu' ile “Emekli olursam ne kadar maaş alırım?” sorusu yanıt buluyor.

EMEKLİ OLURSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM?

Emekli maaşları vatandaşların sigortalı çalıştığı süre ve bu süre zarfında ödedikleri prim miktarı gibi bazı farklı kriterlere göre belirlenmektedir. Buna göre uzun süre çalışma hayatında bulunan yüksek primler ödenen kişiler daha fazla maaş almaktadırlar.

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına girilip, sayfada istenen bilgiler giriliyor;

T.C Kimlik numarası,

SSK Sicil Numarası,

Baba adı,

Nüfus il,

Doğum tarihi bilgileri.

‘Sorgula’ butonuna basınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

4/A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr adresinde 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına girilip, TC Kimlik numarası, kurum ve güvenlik kodu yazılınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

4/B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ sayfasına girince şu bilgiler isteniyor:

Doğum tarihi,

Cinsiyet,

4A çalışma süresi

Başlangıç ve bitiş tarihi.

Hizmet türünü seçtikten sonra altta bulunan hesapla butonuna basılıyor ve emeklilik hesaplaması yapılıyor.

4/C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ