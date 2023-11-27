Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Emekli maaşı için gözler enflasyon verilerinde…

Arka arkaya gelmeye devam eden zamlar sonrasında milyonlarca emekli "maaş zammı ne kadar olacak" sorusuna yanıt aramaya başladı. Emekli maaş zammı Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak ancak her iki ayda da enflasyon yüzde 3 çıksa dahi ocakta emekli maaşı zammı yüzde 37.3 olacak ve en düşük emekli aylığı 10.300 TL'ye yükselecek.

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Yılda iki kez yapıla emekli zammı için gözler Ocak ayına çevrildi. Geçim derdini bir nebze azaltma imkanı sunan maaş zammı enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Emekli maaşı zammını yakında ilgilendiren Temmuz-ekim aylarını kapsayan 4 ayda enflasyon yüzde 29.41 oldu.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yıl sonunda emeklilere yapılacak zam için enflasyon belirleyici olacak. Temmuz-ekim aylarını kapsayan 4 ayda enflasyon yüzde 29.41 oldu. Enflasyonda kasımda yüzde 3, aralıkta yüzde 3 çıkması halinde ocakta emekli aylıklarına yüzde 37.3 zam yapılacak. En düşük emekli aylığı 10.300 TL olacak. Enflasyon yüzde 4+3 çıkması halinde, emekli zammı yüzde 38.7, en düşük emekli aylığı 10.402 TL olacak.

Mart ayında yerel seçimler gerçekleştirilecek olması sayesinde daha yüksek bir zam oranı gelmesi de ihtimaller arasında yer alıyor.

MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE 50 ZAM

Memur ve memur emeklileri ise 2024 yılı başında enflasyon farkına ilave yüzde 15 hakem heyeti zammı alacak. Memur ve emeklisine temmuzda 25 zam verilmiş, bunun yüzde 6'sı toplu sözleşmeden gelmişti. Kasım ve aralıkta enflasyonun yüzde 3+3 çıkması halinde memur ve emekliye yüzde 29.5 enflasyon farkı ve yüzde 15 zam yapılacak. Toplam zam yüzde 48.93 olacak. Kasım-aralık enflasyonunun yüzde 4+3 çıkması halinde ise enflasyon farkı yüzde 30.8, toplam zam yüzde 50.4 olacak. En düşük memur maaşı 33 bin liraya çıkacak.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Emekliler geçim dertlerinin bir nebze azalması için emekli maaş zammı haberini dört gözle bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki defa zam alıyorlar.

Emekli maaş zammı Aralık ayı için açıklanacak enflasyon oranı ile belli olacak.