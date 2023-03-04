Emekli maaşına haciz konulabilir mi?

Son dönemlerde emekli maaşları ile ilgili en çok merak edilen soru ise ‘emekli maaşına haciz gelir mi?' Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen ve çoğu emeklinin elindeki tek geçim kaynağı olan emekli maaşı için belirli şartlar haricinde haciz uygulanamıyor.

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Emekli olmuş olan vatandaşların son dönemlerde internet arama çubuklarında ‘Emekli maaşına haciz gelir mi?' sorusunu sık sık arıyor. Bu soru için yanıt bekleyen emeklilerin nelere dikkat etmeleri gerektiğini detaylı olarak bir haberde topladık. Hangi durumlarda haciz işlemi gerçekleşir hangi durumlarda gerçekleşemez? İşte ayrıntılar…

EMEKLİ MAAŞINA HACİZ GELİR Mİ?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘un 93’üncü maddesi gereğince bu durum, sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez şeklinde belirlenmiştir. Daha fazla bilgi almak için http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/06/20060616-1.htm linkini tıklayabilirsiniz.

Bu maddeye göre belirtilenleri kısaca emekli maaşının haczedilmesi, yasalara göre emekli olan kişinin onayı alınmadan mümkün değildir şeklinde özetleyebiliriz. Peki, hangi durumlara haciz işlemi gerçekleştirilebilir?

HANGİ DURUMLARDA HACİZ GERÇEKLEŞİR?

Yasalara göre emeklinin onayı olmadan emekli maaşına haciz getirilemez. Ancak emekli maaşına haciz gelmesi ile sonuçlanan durumlarda mevcuttur. Buna göre yine 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘un 88 maddesine göre Sosyal Güvenlik Kurumu’nun emekliden prim, Sosyal Güvenlik Destek Primi gibi alacakları varsa haciz edebilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarını düzenleyerek Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcu olan ve emekli aylığı bağlanmış olanların, maaşlarının dörtte birini haczedebilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında haczedilecek maaş miktarı emekli maaşının yüzde 25’ini geçemez.

Aynı zamanda nafaka borçları dışındaki bir nedenden dolayı emekli maaşı haczedilemiyor.