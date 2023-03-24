Emekliler zammı ‘seçim rüşveti’ olarak görüyor

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltileceğinin duyurulmasının ardından açıklama yapan Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Salman Hürkardeş, emeklilerin bu zamları 'AKP'nin seçim rüşvetlerinden biri' olarak gördüklerini ve 'bu oyuna gelmeyeceklerini' söyledi.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı televizyon programında en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltildiğini duyurmasının ardından açıklamalarda bulunan Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Salman Hürkardeş, “Yapılan bu artış, iktidarın samimi bir uygulaması ve durumumuzu düzeltme niyeti değil, düpedüz seçim rüşvetlerinden biridir” dedi.

Hürkardeş, ‘ekonomik ve sosyal sorunları çözmeyen iktidarın oyununa gelmeyeceklerini’ ifade etti.

‘BİRDENBİRE EMEKLİ SEVER OLDULAR’

Hürkardeş, şunları söyledi:

“Şimdi ne oldu da birdenbire AKP iktidarı ve onun başkanı emekliyi hatırladı, emekli sever oldu. 14 Mayıs’ta seçim var. Hem cumhurbaşkanlığı, hem de milletvekili genel seçimi yapılacak. 21 yıldır yalan ve talan algısı üzerine kurduğu, emeklileri ve toplumu yoksullaştıran, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul eden soygun ve rant politikası fiilen iflas etti.

Seçim yaklaşırken AKP iktidarının ekonomik krizi, işsizliği, üretimi, devasa borçları karşılayacak gücü de yok, iradesi ve çözümü de yoktur. İktidar yönetemez durumdadır.

‘BU BİR SEÇİM RÜŞVETİ’

Şu anda AKP iktidarı zordadır ve panik içindedir.

Bir yandan her türlü baskı, tehdit ve muhalefeti bastırmak için yoğun çaba harcarken, bir yandan da çaresizce seçim rüşvetlerine başvuruyor.

En alt dereceden maaş alan emeklilerimize yapılan bu artış, iktidarın samimi bir uygulaması ve gerçekten durumumuzu düzeltme niyeti değil, düpedüz seçim rüşvetlerinden biridir.

‘EMEKLİLERİ SATIN ALAMAYACAKLAR’

Üstelik açlık sınırının 9 bin 700 lirayı, yoksulluk sınırının 31 bin lirayı geçtiği şu zamanda bu sözde zam çok azdır, komik miktardır ve çok gecikmiş bir hamledir.

İktidar bu samimi olmayan, rüşvet kokan yapay hamlesiyle emeklileri satın alamayacaktır. Emeklileri 21 yıldır refah payından faydalandırmayan, enflasyon ve hayat pahalılığına ezdiren, ekonomik ve sosyal sorunlarını çözmeyen iktidarın oyununa emekliler gelmeyecek ve seçimde gerekli cevabı vereceklerdir.

‘İNSANCA YAŞANACAK MAAŞ İSTİYORUZ’

Emekli maaşı kiraya yetmiyor. Zamlar yağmur gibi yağıyor. Faturaları ödeyemiyoruz. Çarşıda, pazarda, markette ve mutfakta yangın var. İnsanca yaşamak istiyoruz. Geçinemiyoruz.

Ömrünün sonbaharını yaşayan biz milyonlarca emekli, iktidar tarafından sadaka gibi elimize tutuşturulan açlık sınırının ve asgari ücretin altındaki emekli maaşı ile geçinemiyoruz. Ömrümüzün sonbaharında insanca yaşanabilecek maaş istiyoruz.”

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