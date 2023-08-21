Enflasyon Bakan Şimşek’in kumpirinde

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara’da bir AVM’deki restoranda kumpir yedi. Ancak, bakan olduktan sonra fiyatlardaki büyük artış Şimşek’in menüsüne de yansıdı.

Yavuz ALATAN

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hafta sonu Ankara'daki Panora Alışveriş Merkezi'nde sade bir vatandaş gibi yemek yemeyi tercih etti. Bakan Şimşek'in, Türkiye'nin görmeye aşina olduğu araç konvoyları, onlarca koruma ve görevlilerle hareket etmek yerine sade bir vatandaş gibi bir fast food restoranda sipariş verdikten sonra, hazırlanmasını beklemesi de dikkat çekti. Koruma polisi ile birlikte AVM'ye gelen Şimşek, en üst katta bulunan yemek katına çıktı ve çeşitli menüleri olan lokantalara göz atıp “Kumpirevi” adlı restoranda karar kıldı.

Sipariş verdikten sonra boş bir masaya oturup yemeğini yiyen Şimşek, alışveriş merkezinden aynı şekilde ayrıldı. Ancak, Şimşek'in bakan olarak göreve başlamasından sonra devreye alınan vergi ve zamlar, gıda fiyatlarında yaşanan büyük artış menüye de yansımıştı. Nitekim, Şimşek 3 Haziran'da bakanlık koltuğuna oturduğunda 80 lira olan karışık kumpirin fiyatı içindeki malzemeye göre değişim gösterse de artık 155 liradan başlayıp 175 liraya kadar çıkıyor. Şimşek'in tercih ettiği restoranda daha önce 60 lira olan en ucuz sade kumpirin fiyatı ise vergi artışları ve yükselen enflasyonun etkisiyle 102 liraya yükseldi.

ENFLASYON ZİRVE YAPTI

Şimşek'in bütçe açığını kontrol altına almak için Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi oranlarında yaptığı düzenlemeler, temmuz ayından itibaren başta gıda olmak üzere tüm temel ihtiyaç ürünlerinde büyük fiyat artışlarının yaşanmasına neden oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, bakan Şimşek'in attığı adımların etkisiyle temmuz ayında tüketici enflasyonu aylık yüzde 9.49 artışla zirve yaparken, yıllık enflasyon

yüzde 47.83'e yükseldi.

Kumpir menü 210 lira

Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturmadan önce, Kumpirevi'ndeki en ucuz menü 60 liraydı. Bugün ise aynı menü 102 liraya satılıyor. Daha önce 80 liradan başlayan karışık kumpirin yeni fiyatı ise 155 liradan başlayıp, 175 liraya ulaşıyor. Restoranda karışık kumpir, patates kroket ve koladan ulaşan menü 210 liradan satılırken, tereyağı, kaşar peyniri, turşu, köfte, mısır, siyah zeytin, yeşil zeytin, ketçap ve mayonezden oluşan köfteli kumpir ise 155 liraya satılıyor. Restorandaki en pahalı kumpir olan kavurmalı kumpirin fiyatı ise 195 lirayı buluyor.