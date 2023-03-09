Erdoğan ile görüşen Ergün Atalay: Çalışma Bakanı’na talimat verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti. Atalay, "Bir an evvel, seçimden evvel, 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Toplumun talebi bu, benim, TÜRK-İŞ yönetiminin talebi bu. Yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanı'na talimat verdi" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ı kabul etti. AKP Genel Merkezi’ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede, Atalay’a TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak da eşlik etti.

“ÇALIŞMA BAKANI’NA TALİMAT VERDİ”

Kabulün ardından parti genel merkezinden ayrılırken açıklamada bulunan Ergün Atalay, görüşmelerinin ana başlığının 700 bin kamu işçisini ilgilendiren 2023 yılı toplu iş sözleşmesi olduğunu söyledi.

Buradan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşmeye gideceklerini belirten Atalay, “Bir an evvel, seçimden evvel, 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Toplumun talebi bu, benim, TÜRK-İŞ yönetiminin talebi bu” dedi.

ASGARİ ÜCRET VE SEÇİM KONULARI GÖRÜŞÜLMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Bakan Bilgin’e “Bu konuyu görüşün” dediğini aktaran Atalay, “Yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanı’na talimat verdi, oraya gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

Atalay, bir soru üzerine, görüşmede seçimle alakalı bir konunun gündeme gelmediğini kaydetti. “Asgari ücretle ilgili bir şey gündeme geldi mi?” sorusuna Atalay, “Onla ilgili bir şey konuşmadık. Gündem, geçici işçi, bu hafta çıkar diye tahmin ediyoruz. Kamu sözleşmeleri var. Bir de taşeronun kadro beklentisi var, onları konuştuk” cevabını verdi.

DESTİCİ’Yİ DE KABUL ETTİ

Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi de AKP Genel Merkezi’nde kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. AA-DHA

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