Erdoğan “Üç” istiyor ama… İşte bir bebeğin maliyeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta "Üç çocuk yapın" diyor. Yeni doğan bir bebeğin aylık ihtiyaç giderleri minimum 6 bin 645 TL tutuyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ağır ekonomik kriz ve düşen alım gücü başta bebek ve çocuklar olmak üzere ülkenin geleceği olan gelişmekte çağındaki tüm kesimleri yetersiz ve dengesiz bir beslenme ile karşı karşıya bırakıyor. Asgari ücretin 8 bin 506 TL olduğu Türkiye'de yeni doğmuş bir bebeğin aylık bakım masrafı 6.645 TL'yi buluyor.

YÜZDE 12.7'Sİ ET YİYEBİLİYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta 3 çocuk tavsiyesi yaptığı vatandaş ise 10 bin TL olan açlık sınırı ve asgari ücrete yaklaşan aylık bakım giderleri ile “3 bebeğe nasıl bakılacak” diye soruyor. Bir bebeğin sadece giyim, beslenme ve bez gibi temel masrafları 6 bin 645 TL tutuyor.

Asgari ücretli bir vatandaş için 3 çocuğun bakım gideri ortalama 19 bin TL'yi aşıyor. Buna yüksek sağlık giderleri de eklendiğinde ortaya çıkan tablo, 3 çocuğun bakımını bugünkü asgari ücret ve ekonomik şartlarda imkansız kılıyor. TÜRK-İŞ verilerine göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 9 bin 425 TL'ye çıkmış durumda. Verilere göre 4-6 yaş grubu çocukların aylık gıda harcama tutarı ise 1.509 TL. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre ise her gün süt ve peynir gibi besinleri tüketemeyen çocukların oranı yüzde 43 olurken, her gün et ve tavuk yiyebilen çocuk sayısı ise sadece yüzde 12.7.

Çocuğu olanlar kara kara düşünüyor

Bebek bakım masrafları yüzünden insanların çocuk yapmaktan vazgeçtiğini kaydeden CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, “Yeni doğan bebek için aylık bez gideri 1.200 TL. Tayyip Bey üç çocuk yapılması gerektiğini söylerken gelinen noktada doğum oranları yarı yarıya düşmüş. 3 çocuk yapın demeyi biliyorsun, çocuğun masrafından haberin yok. Çocuk yapanlar kara kara çocuğun bez, mama, biberon, kıyafet masraflarını düşünüyor” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir 'Bebek bezinden vergi alınmasın' teklifine ret

İlginizi Çekebilir Enflasyon canavarı bebek mamalarını da çaldı