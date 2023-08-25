Eşdeğer ilaç bandı yüzde 10’dan 5’e düşürüldü: Hastalar fiyat farkı ödeyecek

Resmî Gazete’de yayımlanan “2023/5 sayılı Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı”nda, ilaçlardaki eşdeğer ilaç bandı yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüldü. Bu kararla hastanın ödeyeceği fiyat farkları da artmış oldu.

Halil ATAŞ

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Resmî Gazete'de yayımlanan kararla ilaçlardaki eşdeğer ilaç bandı yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürüldü.

Dün yayımlanan “2023/5 sayılı Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı”nın 4. Maddesinde, ‘Sağlık Uygulama Tebliği 4.4.2 Eşdeğer İlaç Uygulaması’ başlıklı maddesi ile belirlenen eşdeğer grubunda ödenebilecek azami ilaç bedelinde kullanılan oran yüzde 5 olarak belirlendi.

“DAHA FAZLA FİYAT FARKI ÖDEYECEKLER”

Eşdeğer ilaç bandındaki yüzde 5’lik düşüşü değerlendiren Bursa Eczacı Odası Başkanı Okan Şahin, bu düşüş ile hastaların ödeyeceği fiyat farkının artacağını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Eşdeğer ilaç bandındaki en ucuz ilaç 100 TL ise, ilacın fiyatı yüzde 10 fazlasına kadar fiyat farkı çıkarmıyordu. Yani hasta 110 TL’lik ilaca da fiyat farkı ödemeden alıyordu. Ancak bu band yüzde 5’e düşürüldüğü için hastalar, 110 TL’lik ilacı almak için de 5 TL fiyat farkı ödemeye başlayacak.

2021 yılında da bu bandın yüzde 10’dan yüzde 5’e indirilmesi için değişiklik yapılmıştı. Dava açılmış ve yürütmeyi durdurma kararı alınmıştı. Ancak SGK, yine aynı düzenlemeyi yapmış.”

İSTANBUL ECZACI ODASI DAVA AÇMIŞTI

İstanbul Eczacı Odası tarafından, 8 Eylül 2021 günü 31592 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ'de yer alan 2021/5 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı'nın Sağlık Uygulama Tebliği eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (EK-4/A)'da kayıtlı 52 adet ilacın ödeme listesinden çıkarılmasına ilişkin,

1. Maddesinin (Tiyokolşikozit etkin maddesini mono ve/veya kombine içeren ve eklem ve kas ağrısı tedavisinde topikal olarak kullanılan ilaçların) dışında kalan ilaçlar bakımından,

2. Maddesinin (terapötik referans grubu belirlenerek aynı reçetede bir kutu ilacın ödenmesi),

3. Maddesinin ve 4. Maddesinin (eş değer ilaç uygulaması kapsamındaki taban birim fiyata yüzde 5 ilave edilerek birim fiyatı bulunması) iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle 08.11.2021 tarihinde Danıştay'da dava açılmıştı.

Danıştay 10. Dairesi 2021/6809 esasına kayıtlı davada yukarıda belirtilen maddelerin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmişti.

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