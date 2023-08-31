Eskiden yüzlerine bakmıyorlardı, öğrenciler şimdi kral oldu

Geçmişte ev verilmeyen öğrenciler artık ev sahiplerinin kiracı listesinde ilk sıraya yerleşti. Memurlar, askerler ve avukatlar kiracı talep listesinin sonlarına düştü.

Erdoğan SÜZER

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Yanlış ekonomi politikalarıyla piyasa işleyişini ve fiyatlandırma mekanizmasını bozan iktidar kiracı-ev sahibi ilişkisini de alt üst etti. Türkiye Emlak Danışmanları Birliği Onursal Başkanı Salim Taşcı, hızla artan enflasyona rağmen kiraya yüzde 25 zam sınırlaması getirilmesinin öğrencileri ev sahiplerinin gözünde adeta kral yaptığını söyledi.

ANKETTEN ÇARPICI SONUÇ ÇIKTI

Ev sahipleriyle yaptıkları anket sonuçlarını paylaşan Taşcı, ev sahiplerinin kiracı tercihi sıralamasında ilk sırayı öğrencilerin aldığını, ikinci sırada üst düzey bürokratların, üçüncü sırada da televizyoncu ve gazetecilerin yer aldığını bildirdi.

Ev sahibi-kiracı ilişkilerindeki son gelişmeleri SÖZCÜ'ye değerlendiren Taşcı, hızlı artan enflasyon ile kira zammı sınırlamalarının kiracı tercihlerini tümden değiştirdiğini söyledi.

O İLANLAR ARTIK KALKTI

Artık konut kiralamalarında, ‘Bekara, talebeye, yalnız bayana verilmez' şeklindeki ilanların tümden kalktığını, bunu yerine ‘Öğrenciye kiraya verilir' ilanlarının aldığını belirten Taşcı, “Kiralamalarda öğrenci adeta kral oldu. Öğrenciyi gören evini direkt veriyor. Hatta iki üç öğrencinin bir arada kalmaları da sorun teşkil etmiyor. Depozito olarak yasada üç aylık olan miktarlara bir depozitoya razı gelen ev sahipleri de mevcut” dedi. Taşcı, öğrencilerin tercih edilmesinin nedenlerini ise şöyle anlattı:

YÜZDE 25’TEN MAĞDUR OLMUYORLAR

“Öğrencilerin eğitim süreleri 2 ila 4 yıl. Kiracı öğrencilerin yarıya yakını bir yılın sonunda genelde evi bırakıyor. Ev sahibi yeni şartlarla yeni kiracılara evini kiralayabiliyor. Böylece enflasyonun çok altında kalan yüzde 25'lik zam sınırlamasının mağduru olmuyor. Öğrencilerin tamamına yakını kiralarını düzenli ödüyor. Ev sahibi-kiracı kavgası öğrencilerde yaşanmıyor.”

MEMURLAR GÖZDEN DÜŞTÜ

Taşcı, geçmişte ev sahiplerinin el üstünde tuttuğu memurların ise adeta gözden düştüğünü söyledi. Memurların uzun süreli kiralamalar yaptıklarına dikkat çeken Taşcı, “Uzun süreli kiralamalar yüksek enflasyon döneminde kiracıların lehine olurken ev sahiplerinin enflasyona yenik düşmesine yol açıyor. Bu nedenle kısa süreli kiralama yapan öğrenciler sayesinde ev sahipleri enflasyon kaybından kurtulduklarını düşünüyorlar” dedi.

EV ALMA KOMŞU AL DÖNEMİ BİTTİ

Taşcı bin 118 kişiyle yaptırdıkları anket sonuçlarını da paylaştı.

Anketten yeni ev alan kişilerin artık komşuluk ilişkisini hiç dikkate almadığı sonucunun çıktığını belirten Taşcı, “Ev satın alanlar, ‘Komşum kim, apartmanımda oturanlar kimler' diye sorma gereği duymuyorlar. Komşuluğu bitirenin ise sosyal medya olduğu anlaşılıyor. Sosyal medya platformlarından başını kaldıramayan insanlar yan dairedeki komşusunu tanıma fırsatı bulamıyor” dedi. Ankette önceliğin komşu değil geçim derdi olduğu gerçeğinin de yer aldığını belirten Taşcı, konut satın alanların seramik, boya, duvar kağıdı gibi unsurlara baktığını ancak depreme dayanıklılık, zemin etüdü gibi kriterleri önemsemediğini de bildirdi.

Anket sonuçlarına göre ev sahiplerinin kiracı tercih sıralaması şöyle:

1- Öğrenci

2- Üst düzey bürokrat

3- Televizyoncu-Gazeteci

4- Sanatçı

5- Bankacı

6- Galerici

7- Doktor

8- Hemşire

9- Hakim- Savcı

10- Milletvekili

11- Avukatlar

12- Askerler

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