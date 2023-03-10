Et fiyatlarında artış lahmacunu da vurdu

Et fiyatlarının iki ay içinde yüzde 50 oranında zamlanması lahmacun fiyatlarının fırlamasına, hileli lahmacunların da artmasına neden oldu. Uzmanlar, aynı sokaktaki işletmelerin birinde 20 lira olan lahmacunun diğerinde 85 liraya çıkmasının nedenlerini anlattı, vatandaşı uyardı. İşte detaylar...

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Et fiyatlarında son iki ayda yüzde 50’ye varan artış, et ürünlerinden lahmacunun fiyatının da artmasına neden oluyor. Ancak lahmacunda her ilçeye hatta semte göre değişen fiyatların nedenleri tartışılıyor.

İstanbul Esenyurt’ta 20 liradan satılan lahmacunun fiyatı Başakşehir’de 85 lirayı buluyor.

Lahmacunun fiyatı Güngören’de 30, Bağcılar’da 35, Fatih Sultanahmet’te aynı sokakta bulunan bir restoranda 50, diğerinde ise 30 lira.

Esnaf değişken fiyatlarla ilgili ‘Kira ve giderlerden kaynaklanıyor’ açıklaması yaparken, uzmanlar lahmacunlarda kullanılan malzemeye işaret ediyor.

’40 LİRANIN ALTINDA SATILIYORSA HİLELİDİR’

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, fiyat farkının hem kaliteden hem de restoranın bulunduğu lokasyondan kaynaklı olduğunu belirtti.

Gıda Laboratuvarları ve Gıda Denetçileri Derneği (GLADER) Başkan Yardımcısı Selman Bahadır Orhan, 40 liranın altında satılan lahmacunun hileli olduğunu ileri sürerek, “Yaptığımız çalışmalarda, aldığımız numunelerde, lahmacunun her türlü hileye açık olduğunu gördük. Soya fasulyesinden bitkisel proteinlere, kamufle edilmiş et tadı veren tuzlara, sakatat ürünlerinden tavuk ürünlerine, her şeyin katılabildiğini görebiliyorsunuz” dedi.

‘MALİYETİ 20 LİRA’

Klasik lahmacunda 50 gramdan az et kullanılamayacağını belirten Orhan, “Bu durumda 20 lira standart maliyeti olur. Üzerine kar marjını koyduğunuz zaman para kazanmadan o iş yürütülemez. Sadece fiyat endeksli bakacaksanız 40 liradan aşağı lahmacun satılıyorsa içinde et olan bir lahmacun olması mümkün değil” dedi.

“Bugünkü şartlarda 20 liraya lahmacun satıyorsa ya kanatları kırılmış bir melektir ya da kendince çok iyi gizlendiğini sanan arkadaşımızdır. Bu şartlarda bunun olması mümkün değil” diyen Orhan, “Laboratuvar incelemesini yaptığınız zaman öyle kamufle edilebilen suiistimaller görüyoruz ki, siz çok profesyonel bir göz de olsanız fark edemeyebilirsiniz. Bize et diye verilen şeylerin ot olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

TÜRES BAŞKANI: BİZDE 85 TL, MALZEME ÇOK ÖNEMLİ

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl ise, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Lahmacun fiyatları 100 liraya kadar da gidiyor, 20 liraya kadar da düşüyor. Güngören’deki dükkan kirası giderleri ile Nişantaşı’ndaki yerin kirası aynı değil.

Kullandığı malzeme çok önemli. Et fiyatı 300 liraya da var, 200 liraya da var. Çalıştırdığı personel sayısı çok önemli.

Bizim restoranımızda lahmacun 85 lira ama içerisinde kullandığımız malzeme, marka bilinirliği, dükkanın lokasyonu hepsi etkiliyor.

Meslektaşlarım için kötü diyemem, bunun kararını müşteri verir ama mutlaka ürün kalitesinde bir şey vardır. Benim 80 liraya da 30 liraya da lahmacun satan üyem var. Et konusu biraz karışık ama yine kendi parametre değerlerinde yaparsa, 30 liraya nasıl oluyor bilmiyorum.”

GÜNGÖREN’DE BİR İŞLETMECİ: 30 TL FAZLA BİLE

Esenyurt’ta 39 yıldır esnaf olan Ömer Polat, “Şu an lahmacun fiyatı 20 lira. Semt konusu önemli. Buranın kirası 10 bin lirayken başka yerlerde kira 100 bin lira olabiliyor. Et konusunda hepsi aynı. Yıllardır bu işin içerisindeyim. Herkes dana boşluk koyuyor” dedi.

Güngören’de başka bir restoranın işletmecisi Tuncay Güren ise, “30 liraya bizi kurtarıyor. İnsanları fazla sıkmaya gerek yok. Dananın hepsi aynı, ne farkı var. Kasabımız belli, gelip baksınlar. Etimizi gösterebiliriz, 30 lira fazla bile” dedi.

Bağcılar’da lahmacunun fiyatı 35 TL olan işletmenin sahibi Seyit Hacıoğulları da “Biz burada 20 bin TL kira veriyoruz, diğeri 200 bin lira veriyor. Kalite farkına inanmıyorum” dedi.

PAHALIYA YİYEN VATANDAŞ TEMİZ OLDUĞUNA İNANIYOR

Başakşehir’e bağlı Bahçeşehir’de 85 liraya lahmacun yiyen Selin Uzun, “Sadece bir yerde lahmacun yiyorum, her yere güvenmiyorum. Fiyat aralığı da önemli. 85 lira pahalı ama temiz olduğuna inandığım için değdiğini düşünüyorum. 30 liralık lahmacunu tercih etmem” diye konuştu.

DÜKKANLAR KARŞI KARŞIYA AMA FİYATLAR FARKLI

Fatih Sultanahmet’te ise karşı karşıya olan dükkanların da fiyatları farklı.

Sultanahmet’te işletmede çalışan Erhan Pekken, “Sultanahmet’te esnafa 30 liraya satıyoruz. Lahmacunun fazla bir maliyeti yok, bizi bu şekilde kurtarıyor” diye konuşurken, karşısında bulunan işletmenin çalışanı Gökhan Demir, “Lahmacun 50 lira. Biz zam yapmıyoruz bazıları 150 liraya satıyor. Herkes aynı eti kullanıyor. Sadece turistlik bölge olduğu için fazla ücret alıyorlar. Biz turist menüsü değiliz. Lahmacun maliyeti ne kadar olabilir? Et fazla gidiyor deyip fazla para alıyorlar” dedi. (DHA)

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