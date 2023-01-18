Euro Bölgesi’nde enflasyon tek haneye indi

Eurostat verilerine göre Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon aralıkta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 seviyesinde ölçüldü.

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi’nin Aralık 2022 dönemine ilişkin enflasyon nihai verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi’nde kasımda yüzde 10,1 olan yıllık enflasyon aralıkta yüzde 9,2 olarak belirlendi.

Euro Bölgesi’nin öncü verilerinde de aralık ayı enflasyonu aynı seviyede ölçülmüştü. Enflasyon bir önceki aya kıyasla da yüzde 0,4 geriledi.

AB’DE YILLIK ENFLASYON YÜZDE 10,4 OLDU

AB’de de kasımda yüzde 11,1 olan yıllık enflasyon aralıkta yüzde 10,4’e geriledi. Enflasyon, 2021’in aralık ayında Euro Bölgesi’nde yüzde 5, AB’de ise yüzde 5,3 seviyesindeydi.

Euro Bölgesi’ndeki enflasyonun yüzde 2,88’i gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 2,79’u enerji, yüzde 1,83’ü hizmetler ve yüzde 1,7’si enerji dışı sanayi ürünlerinden kaynaklandı.

EN YÜKSEK ENFLASYON MACARİSTAN’DA

Enflasyon, aralık ayında Macaristan’da yüzde 25, Letonya’da yüzde 20,7, Litvanya’da yüzde 20, Estonya’da yüzde 17,5, Çekya’da yüzde 16,8, Polonya’da yüzde 15,3, Slovakya’da yüzde 15, Bulgaristan’da yüzde 14,3, Romanya’da yüzde 14,1 oldu.

Avrupa’nın diğer ülkelerinde ise enflasyon aralık ayında şöyle gerçekleşti;

Hırvatistan’da yüzde 12,7, İtalya’da yüzde 12,3, Hollanda’da yüzde 11, İsveç ve Slovenya’da yüzde 10,8, Avusturya’da yüzde 10,5, Belçika’da yüzde 10,2, Portekiz’de yüzde 9,8, Almanya ve Danimarka’da yüzde 9,6, Finlandiya’da yüzde 8,8, İrlanda’da yüzde 8,2, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan’da yüzde 7,6, Malta’da yüzde 7,3, Fransa’da yüzde 6,7, Lüksemburg’da yüzde 6,2 ve İspanya’da yüzde 5,5. (AA)

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