Evlilik kredisi şartları neler, yaş sınırı var mı?

Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasıyla birlikte yeni evlenen gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilebilecek. Evlilik kredisi için pilot uygulama deprem bölgesi olacak, 150 bin TL 2 yılı geri ödemesiz 4 yıllık kredi verilecek. Evlilik kredisi için yaş sınırı gelmesi beklenirken 18 - 27 yaş arası olması bekleniyor.

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TBMM Genel Kurulunda, Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi kabul edildi. Teklife göre, yeni evlenen gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilecek. Aile ve Gençlik Bankası pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağını duyuruldu.

EVLİLİK KREDİSİ NEDİR, ŞARTLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ‘Aile ve Gençlik Fonu’ ve konut kredisiyle ilgili konuştu.

“Önce pilot uygulama olarak deprem bölgesinden başlayacak. Sonra tüm Türkiye yaygınlaşacak. Özellikle, gençlere evlilik kredisi dediğimiz 150 bin TL iki yılı geri ödemesiz 4 yıllık krediye destek verme mekanizmasını içeriyor. İleride fonlar arttıkça imkanlar arttıkça başka destekler tabii ki söz konusu olacak ama aşama aşama gidecek.”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise evlilik kredisine ilişkin şunları söyledi:

“Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk, altyapı şuanda hazır. Projeden faydalanmak isteyen çiftlerin Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programından da faydalanması gerekiyor. Deprem bölgesinde yaşamış olmaları, gelir ve yaş kriterine de karşılamalılar. Yaş kriteri 18 -27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis’te görüşülecek. Bu kriterlere uyan gençler faydalanabilecek. Tüm çalışmalarımızı tamamladık sıra Meclis’te. Kanunun yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz.”

– Yeni evlenen gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilecek. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartı taşıyacak.

– Fona başvurular internet üzerinden yapılacak olup verilecek kredi her yıl artacak.

– Deprem bölgesinin ardından uygulama Türkiye genelinde uygulanacak.

– Yaş sınırının ve gelir durumunun kredi şartlarından biri olması bekleniyor.