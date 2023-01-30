‘EYT kanunu revize edilmek zorunda’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusunun ardından EYT kanun teklifi yaklaşık bir ay sonra TBMM gündemine geldi. EYT'liler, "Daha yasa çıkmadan yeni mağduriyetler eklendi. Yaş şartı kaldırılıp, prim mağduriyeti getirilmesini kabul etmiyoruz" açıklamasında bulundu. CHP'den revize çağrısı geldi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Aralık 2022 tarihinde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesini açıklamıştı.

Milyonlarca kişinin beklediği düzenlemenin TBMM gündemine gelmemesine EYT'liler ses yükseltti. Sosyal medyada “99 Öncesi Haklarımızı İstiyoruz“ ve “EYT” etiketleri gündem oldu.

“YASA ÇIKMADAN YENİ MAĞDURİYETLER EKLENDİ”

EYT Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran, “Daha yasa çıkmadan yeni mağduriyetler eklendi. Yaş şartı kaldırılıp, prim mağduriyeti getirilmesini kabul etmiyoruz. 99 öncesi tüm haklarımızı tastamam istiyoruz” diye konuştu.

TBMM’DE GÖRÜŞÜLECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

İlerleyen saatlerde yeni bir açıklama yapan Gönül Boran, EYT kanun teklifinin TBMM'ye sevk edildiğini ve kendilerinin komisyonda yer alacağını duyurdu. Gönül Boran, “02.02.2023 saat 11.00’da Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmek üzere EYT kanun teklifi sevk edildi. EYT federasyonumuz ve Dernek Başkanlarımızla komisyonda yerimizi alacağız” açıklamasında bulundu.

CHP: REVİZE EDİLMEK ZORUNDADIR

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de bir açıklamada bulunarak şöyle dedi:

“Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Meclise Emeklilikte Yaşa Takılanlar sorununu çözme vaadiyle sunduğu teklif, çok uzun yıllardır çözüm bekleyen önemli bir alana dokunmaktadır. Ancak beklenenden eksik olan bu teklif, yeni mağduriyetler yaratmaya açıktır ve revize edilmek zorundadır.”

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