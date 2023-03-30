EYT’linin maaşında gecikme itirafı

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emeklilik dilekçesini mart ve nisan aylarında veren EYT’lilerin maaşlarının eylülde bağlanabileceğini, bayram ikramiyesinin ise ödeneceğini söyledi.

Erdoğan SÜZER

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Bu yıl emeklilik dilekçesi vermesi beklenen 2.2 milyona yakın EYT'liden mart ayında başvuru yapanlar nisanda maaş almayı beklerken, emekli aylıklarının aylarca gecike­ceği AKP yönetimi tarafın­dan da itiraf edildi.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılmasını öngö­ren yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyo­nu'ndaki görüşmeleri sırasında EYT'lilerin ilk maaş ödemesinde gecikme yaşanacağı mesajı verdi.

Elitaş, EYT'lilerin martta emeklilik dilekçesi verseler de bazılarının aylıklarını önümüzdeki ağustos, eylül aylarında alabileceklerini söyledi.

SÖZCÜ emekli aylıklarında uzun süreli gecikmeler yaşanacağını daha önce haber yaparak kamuoyunu bilgilendir­mişti. Elitaş, EYT'lilerin ilk maaş ödemesinde yaşaya­cakları gecikmeyi, bayram ikramiyesinden EYT'lilerin yararlanıp yararlanama­yacağına ilişkin bir soruya yanıt verirken dile getirdi. Elitaş, şöyle konuştu:

İKRAMİYEYİ ETKİLEDİ

“1 Mart'ta müracaat edip emekliliği hak eden EYT'li­ler varsayalım ki temmuz ayında maaşı hak ettiler, temmuzda maaşı hak etme­lerine rağmen hem Rama­zan hem Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalana­caklar. Nisan ayının 1'inde müracaat etti, nisan ayının 15'inde müracaat etti, 20 Nisan'dan önce emeklilik hakkını elde edip müracaat eden varsa iki bayram ikra­miyesini almayı hak ediyor. 21 Mayıs tarihinde müraca­at etti, 1 Mayıs tarihinden itibaren emeklilik hakkını elde etti, bu kişi Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanamıyor, Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanıyor.”