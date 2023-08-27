Fındık alım fiyatına tepkiler sürüyor: Bir üretici daha ağaçlarını kesti

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde artan maliyetler, işçi ücretleri ve açıklanan fiyatlara kızan bir üretici daha fındık bahçesini kesti. Daha önce de Perşembe ve Zonguldak’ta üreticiler fındık bahçelerini kesmişti.

İsmail AKDUMAN

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 82,5 lira açıklanan fındık fiyatına tepkiler sürüyor.

Daha önce Ordu'nun Perşembe ve Zonguldak'ın Alaplı ilçelerinde fındık fiyatına tepki olarak bahçelerinde ki fındık ağaçlarını kesen kesen üreticilere bir yenisi daha eklendi.

Ordu'nun Kabadüz ilçesi Özlükent mahallesinde Hasan Bodur adlı üretici, bölgede fındık toplama işlemleri devam ederken bahçesindeki ağaçları kesti.

“DAHA OY ATMAYIN AK PARTİ’YE”

Artan maliyetler, işçi parası ve fındık fiyatından şikayet eden Bodur, “AKP bize bahçeyi kestirdi. Fındığı kesinde darı dikin diyorlardı hasılat ona vardı. Kesip mısır ekeceğim. Fındığımızın değerini alamadık. Ürünümüzü alamadık, fındık olsa bile para etmedi. 82.5 TL fiyat verildi. Ben de böyle kestim. Daha gerek yok yani” dedi.

“AKP hükümetine daha oy atmayın” ifadelerine yer veren fındık üreticisi Bodur, “Bizi bitirdiler. Bizi sattılar dış ülkelere. Dış ülkelerde bu fındığın fiyatı 250-300 lira. Burada ise 82 lira. 82 liradan geçmiyor ki elimize, 65 liradan geçiyor” diyerek fındık ağaçlarını kesti.

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