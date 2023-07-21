Fırıncılar Federasyonu: Ekmeğe yüzde 40 zam makul

Ekmek fiyatlarının en son 9 ay önce değiştiğini söyleyen Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "9 ay sonra yapılan yüzde 40 artışın çok makul seviyede olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Sozcu.com.tr

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Son günlerde ülke genelinde ekmek fiyatları hemen her gün artarken Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı’dan ekmekteki zamlara ilişkin açıklama geldi.

Önceliklerinin ‘vatandaşın alabileceği makul seviyede’ bir fiyat belirlemek olduğunu belirten Balcı, bunu belirlerken de esnafın mağdur olmaması için makul olan en iyi fiyatı belirlemek gerektiğine dikkat çekti.

Bu zamlardan önce ekmek fiyatlarının resmi olarak en son 9 ay önce güncellendiğini belirten Balcı, “9 ay sonra yapılan yüzde 40 artışın çok makul seviyede olduğunu düşünüyoruz” dedi.

UN FİYATLARINA MÜDAHALE BEKLENTİSİ

Fırıncıların ana girdilerinden un fiyatlarına ilişkin de açıklama yapan Balcı, “Eğer un fiyatlarında aşırı bir artış olması durumunda geçmişte olduğu gibi bugün de ilgili bakanlıklar gerekli tedbirleri alacağını ve gerekli çalışmaları geçmişte olduğu yapacaklarını düşünüyorum” dedi.

Balcı, “Unda gereksiz aşırı fiyat artışının önüne geçmek için ne yapılması gerekiyorsa, geçmişte nasıl müdahale edilirse, yine müdahale edileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

RESMİ TARİFE YOK, GAYRİRESMİ ZAMLAR SÜRÜYOR

Öte yandan Balcı, 2022 Mart’ta ekmeğin 7,5 lira olacağına; 2022 Aralık’ta da 10 liraya çıkacağına ilişkin söylentileri hatırlatarak “O zaman da söylemiştik. Bugün 2023 Temmuz’dayız ve ekmeğin 210 gramı 7,5 lira, 200 gramı 7 lira” değerlendirmesinde bulundu.

Ancak Balcı’nın aktardığı bu fiyatlar bazı ildeki gayriresmi zamlarla örtüşmüyor.

İstanbul’da hem Esnaf Odası’na hem İTO’ya bağlı fırıncıların sattığı ekmek fiyatlarına ilişkin henüz zamlı bir tarife gelmedi. Ancak maliyetlerindeki artışı gerekçe gösteren bazı fırıncılar zamlı tarife çıkmadan 240 gram ekmeği 230 grama düşürerek fiyatını 6 liradan 8 liraya yükseltmişti.

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