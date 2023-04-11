Fiyatlar 4 kat arttı tezgahlar turiste kaldı

Eminönü’nde ürünlerini ancak turiste satabildiklerini söyleyen esnaf, fiyatların 1 yılda 4 kat zamlandığını, bayram hareketliliğini beklediklerini aktardı..

Sayime BAŞÇI

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Bir zamanlar tarım ve hayvancılık ülkesi olan Türkiye, son bir yılda katlanan fiyatlarla 30 TL'lik soğan ve 390 TL'lik et tartışması yaparken, düşen alım gücüne karşılık tarihi bölgelerde esnaf, Bulgar ve Arap turistin yolunu gözlüyor. Tarihi Mısır çarşısı çevresinde olan ve Tahtakale'ye kadar uzanan bölgede, vatandaşlara satış yapan esnaf bütçelerle birlikte satışların da azaldığını aktardı. Fiyatların katlanarak arttığını kaydeden esnaf, Arap turistlerin Ramazan ayında azalması ve vatandaşın eriyen alım gücü ile satışların en az yüzde 25 düştüğünü kaydetti.

ALIM GÜCÜ ÇOK DÜŞTÜ

Çarşı çevresi, satışların bu dönemde durağan olduğuna dikkat çekerek bayram öncesindeki bir haftalık sürece hazırlandıklarını aktardı. Bölgede konuştuğumuz peynir satan bir esnaf, normalde yerli vatandaşın alım yaptığını ancak son dönemlerde Bulgar turistlerin alışverişe geldiğini belirtirken, “Satışlar, orta karar gidiyor. Alım gücü çok düştü. İnsanlar yemeden içmeden kesiyor. Avrupalılar gelip 10 Euro'ya dünya kadar ürün alıyor. Peynir fiyatı geçen senenin 4 katı. Bir Bulgar Levası 10 TL'yi geçmiş. Gelip buradan ucuza peynir, zeytin alıyorlar. Fiyatlar ne kadar arttıysa satışlar da o kadar düşüyor. Yüzde 25'lik bir düşüşümüz var bu dönemde” dedi. Mısır Çarşısı'nda lokum ve hurma satışı yapan bir başka esnaf ise “Avrupalı turist var ama onlar 100 gram alıyor. Bir Arap turist ise 8-10 aileye hediye alıp gidiyor” diye konuştu.

Mısır Çarşısı esnafını Araplar ayakta tutuyor

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası beklenen İstanbul depremi ile ilk etapta burada rezervasyonlar iptal olurken, sektörde de tedirgin bir bekleyiş başlamıştı. Ancak Mısır Çarşısı esnafı bugünlerde Ramazan haricinde çarşıda çok fazla bir durgunluk etkisi olmadığına dikkat çekti. Hediyelik eşya satan bir esnaf bayram sonrasında hareketliliğin artmasını beklediklerini aktararak, “Çarşıyı Araplar ayakta tutuyor. Avrupalı ile de çalışıyoruz ama Araplar daha çok alışveriş yaşıyor” diye konuştu.

Hurmanın tanesi 10 lira

Hem vatandaşa hem de yabancı turist ile gurbetçilere hitap eden Eminönü'nde Mısır Çarşısı içindeki fiyatlarla dışarıdaki fiyatlar arasındaki makas açık. Ancak fabrika satış mağazalarının yer aldığı ve vatandaşın daha uygun fiyatlar bulmayı umduğu dışarıdaki tezgahlarda da fiyatlar cep yakıyor. Taneyle alışveriş genel bir durum haline gelirken, hurmanın tanesi 10 TL'den, bayram şekeri ise 120 TL'den tezgaha çıkmış durumda. Türkiye'nin tüm bölgelerinde yetişen zeytin fiyatları 90-115 TL arasında değişirken, kayseri pastırması 740 TL'ye kadar çıkıyor. Sucuk fiyatları 349 TL, 200 gram yemeklik pastırma ise 120 TL'den satılıyor.