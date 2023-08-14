Geçim sıkıntısı canımızı alıyor

Geçim sıkıntısı nedeniyle intihar eden vatandaşların sayısı 2018’den bu yana iki kata yakın arttı. İntiharlarda en büyük artışın 20-29 yaş arasındaki gençlerde yaşanması ürkütüyor.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildiği 2018 yılından bu yana geçim sıkıntısı başta olmak üzere çeşitli nedenlerle intihar edenlerin sayısında olağanüstü artış yaşandı. 2018'de yılda bin 400, günde 3.8 kişi intihar ederken, 2022 sonunda yıllık intihar sayısı yüzde 42 artışla bin 982'ye, günlük intihar sayısı 5.4'e çıktı. Geçim zorluğu nedeniyle intihar edenlerin sayısı iki kat arttı. Aile geçimsizliği, öğrenim kaynaklı sorunlar ve hissi nedenlerle intihar edenlerin sayısı da yükseldi. İntihar edenlerin yaş gruplarına göre dağılımında en yüksek artışın 20-29 arası gençlerde görülmesi de endişe yarattı.

EN ÜST SEVİYEYE ÇIKTI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verileri geçimin zorlaştığı, hayatın pahalandığı 2018'den bu yana yaşanan ekonomik sıkıntı ve dalgalanmaların vatandaşların ruh sağlığı üzerine de olumsuz yansıdığını işaret ediyor. Verilere göre 2018'de 241'i hastalık, 64'ü geçim zorluğu, 59'u aile içi geçimsizlik, 54'ü hissi nedenler, 2'si ticari başarısızlık 1'i de öğrenim kaynaklı, 413'ü diğer sorunlar ve 566'sı da nedeni bilinmeyen olmak üzere çeşitli sebeplerle toplam bin 400 vatandaş canına kıydı. 2022'de de yıllık intihar sayısı 2018'e göre yüzde 42 oranında artarken, geçim zorluğu ve öğrenimdeki sıkıntılar kaynaklı vakalardaki artış yüzde 98'le en üst seviyeye çıktı. 2022'de intihar olaylarının 443'ü hastalık, 96'sı aile geçimsizliği, 127'si geçim zorluğu, 1'i ticari başarısızlık, 78'i hissi nedenler, 11'i öğrenim 688'i diğer nedenlerden kaynaklanırken 538'inin nedeni belli olmadı.

NÜFUS ARTIŞINI SOLLADI

TÜİK verilerini değerlendiren CHP Milletvekili Aliye Timisi Ersever, geçim zorluğu ve hayat pahalılığı gibi ekonomik sorunların insanları canından bezdirdiğini belirterek, bir an önce önlem alınmasını istedi. Yoksulluk, gelecek kaygısı gibi nedenlerin TÜİK'in intihar verilerine de yansıdığını vurgulayan Ersever, “AKP'nin iktidarda olduğu 2003-2022 yılları arasında 63.244 kişi intihar etti. 2003-2022 yılları arasında nüfus yüzde 26.8 artarken, intihar edenlerin sayısı yüzde 53.7 oranında yükseldi” dedi.