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Giresun’da 4 kız öğrenci yurduna rekabet soruşturması açıldı

​​​​​​​Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Giresun'da 4 kız öğrenci yurduna Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'unu ihlal etmeleri gerekçesiyle rekabet soruşturması açıldı.

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Giresun’da 4 kız öğrenci yurduna rekabet soruşturması açıldı

Rekabet Kurulu, Giresun’da özel yükseköğrenim öğrenci yurtları pazarında faaliyet gösteren 4 teşebbüs hakkında soruşturma açtı.

​​​​​​​Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Giresun ilinde özel yükseköğrenim öğrenci yurtları pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşarak fiyatları birlikte belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Özel Piraziz Kuzey Yükseköğrenim Kız Öğrenci Pansiyonu, Özel Onur Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu, Özel Piraziz Beyza Yükseköğrenim Kız Öğrenci Pansiyonu ve Özel Sıla Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. (AA)

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