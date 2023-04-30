Gözler kritik toplantıda: Fed faiz artışlarını sonlandırabilir

Piyasalar Fed'in para politikası toplantısında 25 baz puan faiz artırımına gitmesini bekliyor. Ancak uzmanlar bu artışın bir süre için yapılacak son artış olabileceği görüşünde.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Piyasalar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 3 Mayıs akşamı açıklanacak kritik faiz kararına kilitlendi. Ayrıca, Avrupa ve Norveç merkez bankalarının faiz kararları da bu hafta takip edilecek önemli gelişmeler olacak.

Fed yöneticileri, ABD ekonomisine yönelik riskler artarken inatçı enflasyonu yenmek için bir yıldır süren faiz artırma politikasına bu ay da devam etmeye hazırlanıyor. Ancak uzmanlara göre bu artışın ardından Fed döngüye ara verebilir.

Piyasalar, Fed’in toplantısında yüzde 85 olasılıkla 25 baz puan faiz artırımına gideceğini fiyatlıyor. İşlemciler mayısta gerçekleşecek faiz artırımının merkez bankasının 1980’lerden bu yana uyguladığı en hızlı sıkılaştırmayı döngüsü kapsamındaki son faiz artırımı olacağını tahmin ediyor. Beklentiler haziranda faizin sabit bırakılacağı yönünde.

BANKACILIK KRİZİ YENİDEN GÜNDEMDE

First Republic Bank’ın geçen hafta başında yayınladığı yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançosu, bankanın mevduatlarının, ABD’li büyük bankalardan gelen 30 milyar dolarlık desteğe rağmen, geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 40,8 azaldığını ortaya koymuş, bilanço sonrası hisseler çökmüştü.

Bankacılık sektöründe yaşanan gelişmeler, Fed’in faiz artışlarında frene basma ihtimalini artıran gelişmeler arasında yer alıyor.

SON ARTIŞ OLABİLİR

Bloomberg ekonomistleri Anna Wong, Stuart Paul, Eliza Winger ve Jonathan Church yayımladıkları notta, gelecek haftaki toplantıda son faiz artış olma olasılığının yüksek olduğu belirtildi. Notta şu ifadelere yer verildi:

“Bankacılık sisteminde süregelen çalkantıya rağmen Fed’in 3 Mayıs kararında faiz oranlarını 25 baz puan artırarak yüzde 5,25’e yükseltme ihtimali kuvvetli. Ayrıca işaretler bunun bir süreliğine son artış olacağının sinyallerini veriyor.

Sıkılaştırma döngüsünün bir sonraki aşaması, oranları bu yüksek seviyede tutarken enflasyonun düşüş eğilimi gösterip göstermediğini izlemek olacak.”

AÇIKLAMALAR TAKİP EDİLECEK

Fed’in faiz kararının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları da oldukça önemli olacak. Gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları, piyasaların yönü üzerinde etkili olacağı için yakından izlenecek.

ABD’de ekonomik aktivitenin güç kaybetmesine karşın enflasyon riski diri kalırken, Fed’in enflasyonla mücadele kapsamında atacağı adımların resesyon riskini artırabileceği endişeleri de büyüyor.

Fed yetkilileri, geçen yıl dört kez 75 baz puanlık faiz artışı yapmıştı. Banka faiz artış hızını aralıkta 50 baz puanlık artışa ve şubatta 25 baz puanlık bir artışa düşürmüştü. Silikon Vadisi Bankası ve diğer iki ABD bankasının iflas etmesinin ardından gerçekleşen mart toplantısında da 25 baz puanlık artış gerçekleşti.

AVRUPA’DA ECB İZLENECEK

Öte yandan Avrupa’da açıklanan enflasyon verileri karışık sinyaller verdi. Gelecek hafta Fed’in faiz kararının yanı sıra perşembe günü de Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) para politikası kararları ve ECB Başkanı Christine Lagarde’ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti.

ECB’nin eylüle kadar toplamda 75 baz puan daha faiz artırması ve faiz artırım döngüsünü sonlandırması yönündeki öngörüler güçlenirken, adımların hangi büyüklükte atılacağına yönelik belirsizliklerin bir süre devam edebileceği tahmin ediliyor.

İlginizi Çekebilir Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi