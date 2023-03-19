Gurbette iş vermeyin memleketinde ev verin

Hazır giyim ve tekstil başta olmak üzere önemli bir üretim merkezi olan deprem bölgesindeki sanayiciler, istihdamın batıya kaydığına dikkat çekti. Bölgedeki iş dünyası yerinde yardım talep ediyor.

Sayime BAŞÇI

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Afet bölgesindeki iş dünyası, deprem sonrası yaşanan büyük göç dalgasının eğitim ve barınma sorununun çözülmemesi halinde kalıcı olacağından endişeli. Tekstil ve hazır giyim sektörü, bu kapsamda diğer illerden yapılan istihdam kampanyalarına ‘yerinde yardım yapın' çağrısında bulundu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgeden yaklaşık 4 milyon kişinin göç ettiği tahmin edilirken, özellikle diğer kentlerdeki üretim merkezleri ile şirketlerin kalifiye istihdama yaptığı çağrıların gelecekte bölgede ciddi bir istihdam sorunu yaratabileceğine dikkat çekiliyor. Bölgedeki iş dünyası söz konusu sorunun acil olarak çözülmesi gerektiğini vurguladı.

NİTELİKLİ İŞ GÜCÜNDE KAYIP

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer, tekstil sektörünün ana merkezlerinden olan Kahramanmaraş'ta ciddi bir göç sorununun yaşandığının altını çizdi. Hikmet Gümüşer, hafta içi yaptığı açıklamalarda en önemli kaybın nitelikli iş gücünde yaşandığına dikkat çekmişti.

“Düz işçi bulursunuz ama nitelikli kalifiye eleman bulamazsınız” ifadelerini kullanan Gümüşer, “Kahramanmaraş'ın önemli sektörlerde rakibi olan Denizli, Bursa, Kayseri ve İstanbul'dan depremden etkilenen insanlara yardım olsun diye otobüsler geldi, kalifiye elemanlarımızı aldılar. Kalifiye elemanları, kendi şehirlerinde istihdam ettiler” açıklamasını yaptı. Gümüşer, bölgedeki kalifiye çalışanların geri dönmesi için sistematik bir çalışma yapılması gerektiğine dikkat çekti.

TOPARLANMA İKİ YILI BULUR

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya, “Batıya göçü desteklemiyoruz. Batıya çağrının PR'ını yapmamalıyız. İyi niyet desteği maddi olarak ya da barınma anlamında yapılmalı” dedi. Kaya, Kahramanmaraş'ta eskiye dönüşün minimum

bir-iki yılı bulacağını vurguladı. Kentteki tesislerin çoğunun dijital makinelerle çalıştığını ve çalışanların nitelikli olduğunu belirten Kaya, “O insanlar olmazsa o makineler çalışmaz. O insanları psikolojik destekle, barınma sorununu çözerek hayata tutundurmalıyız” dedi.

FABRİKALAR TAŞINAMAZ ATIL KALIR

Bölgeden göçün kalıcı olması durumunda uzun vadede tekstil ve hazır giyim sektörü açısından sorun yaratacağını kaydeden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hazır Giyim ve Konfeksiyon Meclis Başkanı Şeref Fayat, önce barınma sonra da eğitim sorununun kısa sürede çözülmesi gerektiğini belirtti. Tekstil alanındaki yatırımların taşınamayacak bir yapıda olduğuna dikkat çeken Fayat, “Oradaki sanayicimizi beşeri olarak çıplak bırakıp, hiçbir şekilde istihdam desteği sağlanmaz ise oradaki yatırımların buralara gelmesi söz konusu olmaz. Atıl olması devre dışı kalması söz konusu” dedi. “Dolayısıyla biz iş alemi olarak mümkün olduğu kadar orada düzenin kurulup bir an önce insanları kalması için ikna etmeliyiz” ifadelerini kullanan Şeref Fayat, “Barınma ve eğitim sorunu çözülmeli” açıklamasını yaptı.