Bakan Fidan: Kalkınma Yolu’na birkaç ay içinde başlamayı umuyoruz

İki gün önce Irak, BAE, Türkiye ve Katar'ın "Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesi" konusunda yoğun görüşmeler içerisinde olduğunu açıklayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, projeye ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Orta Doğu'da refah ve istikrar için büyük önem arz eden Kalkınma Yolu Projesi’nde birkaç ay içerisinde uygulama safhasına geçmeyi ümit ediyoruz” dedi.

Fidan, “Bölgemizde Türkiye’nin dahil olmadığı enerji ve ulaştırma koridorlarının etkin ve sürdürülebilir olması mümkün değildir” diye konuştu.

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